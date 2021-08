SVAKI PUT KAD KRENU U ŠKOLU ILI NA POSAO MORAJU DA PREĐU GRANICU! Žiteljima Sremske Rače pola života prođe u čekanju

Stanovnici jednog pograničnog sela u Vojvodini svaki put kada krenu u osnovnu ili srednju školu, odnosno na posao, moraju da pređu granični prelaz. Tako se dešava da, ako dva puta napuste selo Sremska Rača u toku jednog dana, učenici i zaposleni su primorani da čak četiri puta prelaze istoimenu granicu između Srbije i BiH.

"Teško je, uvek kad prelaziš se moraš raspravljati, jedva! Nadam se da će pomoći kad naprave tu zaobilaznicu, autoput ka Bosni", kaže jedan od meštana koga smo zatekli na putu ka Sremskoj Mitrovici.

foto: Kurir TV

Ipak, informaciju o završetku radova očekuje sa podozrenjem, jer, kako kaže, projekat postoji već 15 godina, ali nikad nije sproveden u delo.

foto: Kurir TV

Njegovog komšiju smo zatekli sa porodicom na zaprežnom vozilu. Ni on nije presrećan zbog činjenice da im je pola života prošlo u čekanju i redovima na prelazu.

"Od mojih 59 godina, više od 30 godina čekam. Zamislite koliko je to potrošenoh benzina čekajući u koloni. Strašno, možeš samo da napraviš karambol. Policija je ok, ali granica ne može fizički da se prođe", objašnjava on situaciju.

foto: Kurir TV

Nije upitno da oko 400 preostalih žitelja Sremske Rače mora da ide u školu u Kuzmin ili Sremsku Mitrovicu ili u grad na posao, kao i njihova nada da će blizina reke, železničke pruge i budućeg auto-puta možda dovesti nekog investitora u njihovo zaboravljeno mesto na raskrsnici.

