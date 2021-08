OSTVARILA SE BOJAZAN KRIZNOG ŠTABA: Danas 1.072 novozaražena, preminulo šest pacijenata

U prethodna 24 sata u Srbiji je na korona virus testirano 11.324 građana, a 1.072 njih je novozaraženo.

Preminuo je šest pacijenata, a na respiratorima u bolnicama širom Srbije nalazi se 25 obolelih.

Podsetimo, dan ranije na korona virus testirano je 11.413 građana, a 983 je bilo novozaraženo. Preminuo je jedan pacijent, dok je na respiratorima 23 obolelih.

Prof. dr Branislav Tiodorović je u nekoliko navrata jasno rekao da "kada se pređe granica od 500 zaraženih na dan mora da se počne planiranje novih mera, a čim dođemo do 1.000 moraju odmah da se primenjuju".

Epidemiolozi nemaju dilemu da bi pre svega trebalo ograničiti radno vreme kafića, restorana i svih drugih ugostitelsjkih objekata i to do 22 sata ili ponoći. Dakle, ne bi mogli da rade noćni klubovi, ali ni splavovi na kojima su žurke tokom cele noći.

Druga stavka je ograničavanje broja ljudi na organizovanim okupljanjima poput svadbi i drugih vrsta proslava. Trenutno je dozvoljeno do 500, a predlog je da ubuduće bude do 200, pa čak i samo do 50.

