STUDENTKINJA MARIJA POKAZALA MUŠKIMA KAKO SE ORE: Na tradicionalnom takmičenju orača pobedila JEDINA ŽENA od 50 učesnika (FOTO)

Takmičenje orača "Srbobranska brazda" održano 22. put minulog vikenda u Srbobranu ostaće upamćeno po trijumfu jedne žene - Marije Seočanac iz Novog Sela kod Vrnjačke Banje.

Ne samo što je bila jedina žena učesnica nadmetanja već je među 50 muškaraca pokazala da baš ona ore muški i to pobedivši u najtežoj "C" kategoriji - oranju strnjišta na dubini do 25 centimetara klasičnim ili plugovima s obrtačima koji zahvataju četiri ili više brazda.

Na jedinstvenoj manifestaciji, koja je odavno postala brend, Marija je vozila traktor "džon-dir" koji je zadužila na takmičenju jer zbog teškoća u transportu nije mogla da dođe sa porodičnom mašinom.

- Prvi put sam sela u taj traktor koji mi je ustupila porodica Čobanov iz Srbobrana, ali sam se lako navikla na njega jer je udoban i lak za upravljanje - priča Marija.

Dodaje da na porodičnom imanju vozi traktor IMT.

- U Novom Selu kod Vrnjačke Banje na porodičnom imanju vozim IMT traktore do 60 konjskih snaga, a ovaj u Srbobranu je imao 170. Otišla sam na takmičenje da se družim, ne nadajući se nikakvoj nagradi, a postigla sam dosad najveći uspeh - kaže devojka.

Studentkinja biohemije na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu kaže i da je zavolela traktor uz dedu i babu koji su se bavili poljoprivredom.

- Deda Vojislav da je živ bio bi ponosan na mene, a na njega uvek mislim kad odem na takmičenje - kaže Marija.

Dosad se nadmetala u oranju na "Prvoj brazdi" u Novom Selu, a od pre dve godine i na "Srbobranskoj brazdi". To su jedine dve manifestacije tog tipa u Srbiji.

- Bilo mi je važno da uhvatim pravac, a onda sam strpljivo i pedantno, kako to priliči ženama, "složila" oranje. Kad sam se okrenula da vidim šta sam uradila videla sam da je sve fino i ujednačeno pa sam pomislila da bi to čak moglo biti i za treće mesto. Kad ono - prvo! Zanimljivo je da sam za oranje izvukla parcelu 1 C kao da je to slutilo da ću biti prva u C kategoriji - radosna je Marija.

Posebne nagrade za učesnike Humanitarac Živorad Đurić poznatiji kao Žića Maradona iz Požarevca posebno je nagradio Mariju Seočanac kao jedinu takmičarku, ali i najstarijeg učesnika Lazara Antića (92), najmlađeg Roberta Saba (12), orača iz najudaljenijeg mesta Miloša Pavlovića koji je došao iz Trstenika i vlasnika najopremljenijeg traktora Endrea Bergela. - Orem od 13. godine, a od rođenja sam na njivi. Tu me je majka rodila u kamari slame. Zemaljsku kuglu sam mogao prepešačiti koliko sam koraka pregazio orući s konjskim zapregama dok nisu stigli traktori - rekao je Lazar Antić.

Najbolji u lakoj "A" kategoriji gde se takođe do dubine od 25 cm oralo strnjište jednoobraznim i dvoobraznim plugom bio je Brano Kovačević iz Srbobrana dok je njegov sugrađanin Đorđe Dinjaški pobedio u srednjoj "B" kategoriji orući troobraznim plugom.

Njih dvojica i Marija nagrađeni su sa po 25.000 dinara i sedmodnevnim letovanjem u opštinskom odmaralištu u Sutomoru.

