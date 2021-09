MUKAMA MEŠTANA DEVIĆA KONAČNO DOŠAO KRAJ: Veliki praznik za selo na Goliji u koje nisu dolazili ni gosti, a kamoli taksisti

Nekoliko hiljada ljudi koji žive u Devićima na Goliji decenijama je bilo na velikim mukama.

Iako su vredni stočari i poljoprivrednici, njihova roba teško je stizala do kupaca i to samo iz jednog razloga - do njihovog sela nije bilo puta. Svu u rupama i potpuno devastiranu saobraćajnicu su izbegavali i taksisti i gosti. Sada je mukama konačno došao kraj jer je urađena deonica u dužini od pet kilometara, a ostalo je da se asfaltira još tri.

- Niko nije hteo da nam dođe. Bilo je zaista katastrofa, kad snegovi padnu bivali smo odsečeni od sveta i po nekoliko meseci, nismo mogli na napred ni nazad. Ovo je za sve nas veliki praznik jer smo konačno dočekali normalan prilaz. Srećan sam što će buduće generacije odrastati u boljim uslovima - rekao je Milić Perišić iz Devića.

Da mediji mogu biti od koristi kad su problemi građana u pitanju pokazao je i ovaj primer, a novinar Gvozden Nikolić koji se ovom temom bavio sve dok se nije pristupilo realizaciji proglašen je čak i za počasnog meštanina sela Devići.

- Zahvalan sam dragom Bogu i čestitim seljacima Devića koji mi danas uručiše zvanje počasnog meštanina sela. Hvala im, hvala tim žuljevitim rukama, vekovnim planincima koji su mi dali možda i previsoku ocenu za trenutak pažnje i razumevanja koje sam i inače bio dužan da im dam u ovom besputu. Mislim da je Srbija milion puta zaslužnija što ih nije ostavila u planini u besputu. Uskoro će biti prigradsko naselje Ivanjice iako su duboko u vrletima Golije. Put je svetinja. I još nešto. Hvala onima koji su razumeli muku seljaka u mojoj i vašoj Srbiji. I veliko poštovanje čoveku koji je razumeo moje pitanje u kojem nije bilo politike. Znam da ću sada biti razapet, ali narod kaže: "Krivo stani pravo reci". Hvala predsedniku Srbije u ime svih mojih planinaca - napisao je Nikolić na svom FB nalogu.

(Kurir.rs/Rina)