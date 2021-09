Zdravstvenom centru Vranje, "Medinic export-import d.o.o. Beograd" donirao je 104 aparate za merenje nivoa šećera u krvi Conotur Plus, vrednosti 137.280,00 dinara i 32 aparata Conotur Plus One, vrednosti 63.360,00 dinara, proizvođača Ascensia Diabetes Care Švajcarska, saopšteno je iz ove zdravstvene ustanove.

foto: ZC Vranje

Aparati za merenje nivoa šećera u krvi namenjeni su za potrebe Dispanzera za dijabetes Zdravstvenog centra Vranje.

Ukupna vrednost donacije je 200.640,00 dinara.

