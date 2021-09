NEUMORNA PENZIONERKA IZ KIKINDE: Od početka godine Baka Katica na dva točka napravila 13.500 kilometara!

KIKINDA- Penzionerka Katica Zivlak (68) iz Kikinde, ne zna za umor. Pokretnija je i vitalnija od mnogih penzionerki, pa i znatno mlađih žena i muškaraca. Katica na biciklu mesečno prevali 1.200 kilometara, a dan bez vožnje za nju je nezamisliv:

-Od početka godine, prešla sam 13.500 kilometara. Vožnja biciklom pričinjava mi zadovoljstvo. Uvek sam volela da vozim bicikl. Kad sam otišla u penziju, nastupilo je mojih pet minuta. Prvo sam od tri dobijene plate kupila ovaj bicikl- priča baka Katica i nastavlja:

-Bilo bi dobro kad bih imala novi bicikl, ali nisam u mogućnosti da ga kupim- priznaje vremešna biciklistiskinja. Do mnogih gradova, sela, planina i reka stigla je vozeći bicikl:

-Vozila sam do Beograda, Vršca, Bele Crkve, Divčibara, Avale... Što se tiče ovog dela Vojvodine, najviše volim da se vozim od Kikinde do Sente i Kanjiže. S one strane Tise, u Bačkoj, predeli su najlepši. Dok se vozim, uživam u nepreglednim poljima. Vidim rode, čaplje, srne, zečeve... Vožnju biciklom mogu da izjednačim sa potpunom slobodom duha i tela- iskrena je baka Katica. Ovu neobičnu penzionerku sreli smo na periferiji Kikinde, na parkingu fabrike crepa i pločica “Toza Marković”.

Sa tog mesta je startovala rekreativno- biciklistička vožnja Kikinđana, u okviru obeležavanja Evropske nedelje mobilnosti. Katica je bila najstarija biciklistkinja, ali i jedna od najbolje opremljenih. Prijatno je iznenadila ostale učesnike, pa i Mladena Bogdana, predsednika gradske Skupštine. Petnaest kilometara duga vožnja do izletišta Simićev salaš za nju je bila laka šala, jer dnevno zna da pređe između 100 i 200 kilometara.

U zdravom telu, zdrav duh

Nakon što je izjava "Vježbaj pi*da ti materina", zagrebačkog penzionera Tonija postala viralna, možda će i primer ove kikindske penzionerke opredeliti neke od njihovih vršnjaka da se late bicikla, ili na neki drugi način vežbaju. Pozitivna, nasmejana i u dobroj kondiciji penzionerka iz Kikinde podseća na čuvenu izreku: “U zdravom telu, zdrav duh”.

