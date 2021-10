ZASTRAŠUJUĆI PRIZOR U KUĆI BAKA MIRE U UŽICU: Leglo zmija pronađeno na drugom spratu, zmijelovac Arsenije ostao u čudu! (VIDEO)

Pri samom kraju Vidovdanske ulice u Užicu, na drugom spratu kuće u sobi baka Mire, zmijelelovac Arsenije Hadži Basur je našao leglo zmija. I sam je bio iznenađen tolikim brojem zmija.

- Ovo je stvarno začuđujuće. Ovoliki broj zmija, pogotovu što su kod baka Mire higijenski uslovi u kući perfektni. Uređenost teritorije (dvorišta) je u najnormalnijim uslovima. Zmija je dosta ranije ušla u sobu i izlegla se, na taj način su se zmije pojavile u tolik broju! Zmije su male i ima ih devet - ispričao je Hadži Basur.

Kako je zmijelovac još dodao, kuće koje se nalaze na periferiji grada dosta su izloženije posetama zmija zbog njihove blizine sa prirodom.

- U takvim slučajevima i naravno u seoskim područjima gde postoji verovatnoća da se zmija "uvuče" u kuću, savetujem da ulazna vrata budu uvek zatvorena, a gde ima male dece da se na vrata stave "amortizeri" (automatski zatvarači). Na prozore koji su niži od pola metra, obavezno stavljati mrežice. Isto tako nije poželjno da se stabla nadvijaju nad terase pa čak šta više i nad krovove kuća. I naravno to što uvek savetujem je uređenost teritorije (dvorišta), kao i higijenski uslovi u kućama, stanovima, poslovnim prostorima, magacinima… Što je do čoveka on treba da uradi, sve je ostalo u Božijim rukama, tako da je najbitnije sprovesti preventivne mere - savetuje Arsenije Hadži Basur oficijelni zmijelovac Zlatiborskog okruga koji se između ostalog bavi i uklanjanjem gnezda stršljenova, osinjaka i slično.

(Kurir.rs/Užiceoglasnatabla.com)