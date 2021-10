Gradonačelnik Bakić: Direktori javnih preduzeća i ustanova moraju da budu otvoreniji prema medijima

Na današnoj, 14. sednici Skupštine grada Subotice, među 15 tačaka dnevnog reda koliko je ukupno usvojeno, doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni Statuta ustanove Zoološki vrt Palić. Usvojen je i Zaključak o prestanku mandata direktora ove ustanove kojim se utvrđuje da Petru Saviću, koji je podneo ostavku, prestaje dužnost direktora Zoološkog vrta Palić, a doneto je i Rešenje o imenovanju Sonje Mandić za vršioca dužnosti direktora ustanove Zoološki vrt Palić. S obzirom na to da su ove tačke dnevnog reda privukle najviše pažnje, gradonačelnik Subotice Stevan Bakić izjavio je, i za skupštinskom govornicom, i u obraćanju medijima, da kod njega prioritet imaju ljudi iz sistema, u ovom slučaju iz Zoološkog vrta na Paliću, i da direktori svih javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova u Subotici moraju da budu otvoreniji prema medijima.

foto: Strahinja Babović

„Glavna osnova za izmenu Statuta ustanove Zoološki vrt Palić je usklađivanje sa Zakonom o kulturi, iz koga dalje proističe sve. Došlo je do izmena u jednom članu Statuta u kome se sada navodi da direktor te ustanove treba da ima visoko obrazovanje u oblasti veterine, prirodno-matematičkih nauka, ekonomije ili prava i najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi. Sonja Mandić je iz sistema, već deset godina radi u Zoološkom vrtu, odlično poznaje situaciju u toj ustanovi i imaće priliku da to svoje znanje pokaže. Verujem da će ona dati sve od sebe da vrati ugled Zoološkog vrta na Paliću koji je, nažalost, trenutno poljuljan,“ rekao je gradonačelnik Bakić, i dodao da bi građani Subotice trebalo da znaju da, po Zakonu o kulturi, direktori ove ustanove ne bi mogli da budu ni veterinar, ni biolog, ako nemaju pet godina rada u ustanovi kulture.

Kako je rekao, jedan od glavnih razloga za podnošenje ostavke dosadašnjeg direktora Zoološkog vrta Petra Savića je nedavno uginuće četiri lavića i propusti koje je tom prilikom učinio.

foto: Strahinja Babović

„Kada sam 21. avgusta 2020. godine imenovan za gradonačelnika Subotice, konkurs za direktora Zoološkog vrta Palić već je bio zatvoren, a od dva kandidata, koliko ih je bilo, doneta je odluka da direktor bude Petar Savić. Obavio sam razgovor sa njim, rekao mu šta od njega očekujem, ali činjenica je da me nije ispoštovao u svim segmentima. I ja, u interesu naše dece, u interesu građana Subotice reagujem, jer mi je do Zoološkog vrta stalo, kao, uostalom, i do svih javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova u našem gradu. Lično sam obilazio Zoološki vrt, ukazao na neke nedostatke i pratio kako se otklanjaju. Kod lavića je napravio niz propusta, a prvi je da je slike tek rođenih lavića postavio na mreže. Lavice u prirodi na svet donose jednog do dva mladunčeta, a lavica u Zoološkom vrtu Palić čak pet, od kojih je jedno rođeno mrtvo. Već u startu je, dakle, bilo nešto neprirodno, i to je argument više da nije smeo to da uradi i da je morao da sačeka da prođe određeni period kako bi se videlo šta će biti sa lavićima“, naglasio je Bakić.

Savićeva druga greška, dodao je, jeste njegovo medijsko ćutanje.

foto: Strahinja Babović

„Ne razumem zašto je ćutao, zašto se nije medijski oglasio. Pozvao sam Savića, tražio da se obrati medijima, ali ni tu me nije ispoštovao. Nakon toga smo razgovarali, shvatio je svoje greške i reagovao kako je trebalo da reaguje“, naveo je gradonačelnik Bakić.

Prema njegovim rečima, prvi korak tek imenovanog v.d. direktora ZOO vrta na Paliću biće da odgovori na sva novinarska pitanja vezana za laviće.

„Direktori javnih i javno komunalnih preduzeća i ustanova su u obavezi da pričaju o osnovnoj delatnosti preuduzeća na čijem su čelu i moraju da budu otvoreniji prema medijima. Neću ja, kao gradonačelnik, o tome odgovarati u njihovo ime“, istakao je Bakić.

Podsetio je da je od tri zoološka vrta u Srbiji Zoološki vrt na Paliću jedina ustanova kulture.

„Kada je osnovan, 1950. godine, u Zoološkom vrtu na Paliću bila su i dva odeljenja: Lovački muzej i Bačka galerija umetnosti, na osnovu kojih je i proglašen za ustanovu kulture. Ta dva odeljenja već odavno ne postoje u sastavu Zoološkog vrta i nešto ćemo u periodu pred nama morati da uradimo po tom pitanju, tim pre što je Zoološki vrt u Beogradu d.o.o., a Zoološki vrt u Jagodini javno preduzeće. Verujte mi da ne znam, a još mi niko nije objasnio, zašto je Zoološki vrt na Paliću ustanova kulture“, podvukao je gradonačelnik Stevan Bakić.

grad Subotica