KAD NE TRČI NOSI PAKETIĆE: Loznički maratonac Aleksandar kao Deda Mraz (FOTO)

LOZNICA - Možda će ove zime dolazak Deda Mraza zavisiti od toga hoće li biti snega, da li je vakcinisan, ima li kovid sertifikat, ko zna, ali će zato sigurno mnogi mališani iz lozničkog kraja dobiti novogodišnji paketić zahvaljujući ultramaratoncu i humanisti Aleksandru Kikanoviću.

On će i ove godine, uz podršku sugrađana širokog srca, obradovati decu čije porodice nisu u baš najboljoj situaciji da im to same omoguće i od prvog decembra je u akciji.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Prošle godine sam to učinio prvi put i podeljeno je više od 500 novogodišnjih paketića. Mislim da svako dete treba da dobije paketić, a čim sam objavio na društvenim mrežama da želim to da učinim i ove godine odmah su reagovali moji sugrađani i već sam ih podelio dvadestak. Neko da hiljadu dinara, neko pet, a ljudi osim u novcu mogu da daju i paketiće koje su sami kupili. Posetio sam za dva dana decu u Loznici i Klupcima, a ove godine nameravam da obradujem i najmlađe u Rađevini pošto od jesenas radim kao promoter sporta krupanjske opštine i više vremena boravim tamo. Nadam se da podrška neće izostati i da ćemo i ove godine predstojeće praznike ulepšati za možda i više od 500 dece – kaže Kikanović za Kurir.

Prema njegovim rečima interesovanje je veliko, više se javljaju oni koji žele da pomognu nego oni kojima je ova pomoć potrebna jer se ljudi jednostavno ustručavaju. On ima spisak od prošle godine pa sam zove roditelje dece koju je lane posećivao da vidi da li im je i ove potrebna ista podrška. Prošlog decembra se odlučio na ovakav korak pošto iz svog komšiluka zna porodicu sa petoro dece, u kojoj roditelji nisu u mogućnosti da ih obraduje za Novu godinu. To je bila inicijalna kapisla da krene da ‘’menja Deda Mraza’’ i sada je nastavlja.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Prošle godine je akcija trajala do kraja decembra, Kikanović je posetio porodice u Lipničkom Šoru, Klupcima, Jelavu, Jadranskoj Lešnici, Voćnjaku i drugim lozničkim selima, više ustanova, a dvadesetak paketića odneo je i malim pacijentima na Dečjem odeljenju lozničke Opšte bolnice.

- Kao što sam rekao i prošli put, meni ovo stvarno nije teško, mnogi donesu paketiće da ih samo prosledim deci, a od dečjeg osmeha veće nagrade nema– kaže maratonac uveren da će uz podršku humanih Lozničana i ove godine imati pune ruke posla i obradovati mnogo mališana.

Kurir.rs/T.Ilić