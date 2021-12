SUBOTICA: UKLONJENA DIVLJA DEPONIJA u okviru bivše fabrike „ZORKA”

Grad Subotica nastavlja da opredeljuje sredstva i da se bori za unapređenje zaštite životne sredine. Na teritoriji bivše fabrike „Zorka” uklonjena je divlja deponija, nastala nepropisnim odlaganjem otpada od strane nesavesnih građana. Gradonačelnik Subotice Stevan Bakić i direktor JKP „Čistoća i zelenilo” Slobodan Milošev, obišli su završne radove na uklanjanju ove deponije.

„Grad Subotica je posvećen unapređenju kvaliteta života stanovnika. Danas smo svedoci realizacije jednog velikog projekta, a to je uklanjanje divlje deponije u krugu bivše fabrike „Zorka” koja se prostirala na 1600 metara kvadratnih i sa koje je odnešeno čak 500 tona raznog otpada. Grad je izdvojio oko 2 miliona dinara iz budžeta za uklanjanje divlje deponije, koja se već nekoliko puta uklanja. Ja koristim i ovu priliku da apelujem na sve moje sugrađane, da ne ostavljaju ovaj otpad na raznim lokacijama. Cilj nam je da uklonimo svaku divlju deponiju sa teritorije grada i da održavamo našu Suboticu čistom, a kako bi to postigli, u tome moraju da nam pomognu i naši sugrađani”, izjavio je Stevan Bakić, gradonačelnik Subotice.

foto: Promo

Direktor JKP „Čistoća i zelenilo” Slobodan Milošev, istakao je da bi novac koji izdvajamo za ponovno čišćenje deponije, mogli da iskoristimo u neke druge svrhe i ovim putem pozvao sve građane da odlažu svoj otpad na pravilan način i da iskoriste mogućnost besplatnog odlaganja otpada.

foto: Promo

“Smatram da bi svi trebali da razmišljamo u pravcu koji bi nam omogućio da taj novac koji koristimo za ponovno čišćenje deponije, iskoristimo u neke druge svrhe. Poželjno bi bilo da taj novac ostane u budžetu grada, kako bi grad mogao da ga upotrebi za izgradnju dečijih igrališta, vrtića, a ne da se ponavljamo ovde iz godine u godinu. Zaista nema nikakve potrebe da ni fizička ni pravna lica ovde nelegalno odlažu otpad i da se stvaraju divlje deponije, jer JKP „Čistoća i zelenilo” sa kompletne teritorije grada, organizovano odvozi čvrst komunalni otpad. Takođe postoji opcija da naši sugrađani iskoriste mogućnost besplatnog odlaganja otpada. Svakoga dana od 7 do 17 časova u zimskom periodu, a u letnjem do 20 časova, naši sugrađani mogu svojim auto prikolicama da besplatno odlože do 500 kilograma raznog otpada, na gradskoj deponiji. Na ovaj način savesno odlažemo taj otpad, sprečavamo stvaranje divljih deponija poput ove ovde i čuvamo našu Suboticu čistom”, istakao je direktor JKP „Čistoća i zelenilo” Slobodan Milošev.

foto: Promo

