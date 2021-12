SUTRA ZASEDA LOZNIČKA SKUPŠTINA: Odluka o stavljanju van snage Prostornog plana grada biće prva tačka dnevnog reda

LOZNICA – Kao što je i najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić na kraju jučerašnjeg zasedanja Vlade, u četvrtak (16.12) biće održano zasedanje Skupštine grada Loznice na kojoj je prva tačka dnevnog reda odluka o stavljanju van snage Prostornog plana grada Loznice. Predsednik je kazao da će skupština ’’doneti odluku o ukidanju prostornog plana koji je već donet tako da ćemo drugačije da razgovaramo sa ‘’Rio Tintom’’ i sa svima drugima u budućnosti’’, a na odbornicima je da sutra tako i postupe.

Potpredsednik Udruženja građana ’’Ne damo Jadar’’ Zlatko Kokanović kazao je da sutra neće biti nikakvog okupljanja ispred gradske uprave u vreme skupštinskog zasedanja pošto će biti učinjeno ono što su oni i tražili i nema potrebe za tim. Građansku inicijativu da se deo koji se odnosi na rudnik jadarita izuzme iz PPGL, u Loznici je potpisalo skoro 5.400 građana i ona je prvog novembra predata gradskoj upravi koja je imala rok od 60 dana da o njoj odlučuje.

foto: Kurir.rs/T. Ilić

U obrazloženju o stavljanju van snage odluke o donošenju Prostornog plana grada Loznice stoji da je juče to podržalo Gradsko veće pošto je u međuvremenu nadležno ministarstvo donelo odluku o prestanku važenja Odluke o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita na životnu sredinu. Imajući to uvidu Skupština grada prihvata građansku inicjativu, stoji u obrazloženju.

Trinaesta sednica gradske skupštine bila je zakazana 29. novembra, a prva je tačka dnevnog reda trebalo je da bude inicijativa građana da se Prostorni plan područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarit, izuzme iz Prostornog plana grada Loznice. Sednica je noć uoči održavanja otkazana, ali je ispred gradske uprave održan protest građana koji se protive otvaranju rudnika jadarita u dolini Jadra.

Podsetimo, predsednik Vučić juče je rekao da će sada konačno svi u Srbiji razumeti ’’da smo slušali njih, da smo slušali ljude, a ne političare’’. - Naše je da čujemo ljude, da slušamo ljude i da, koliko god je to moguće, njihovu volju poštujemo. Kad nisu u pravu, onda sa njima da razgovaramo i da pokušamo da objasnimo šta je to što stvarno možemo i moramo da uradimo - rekao je on.

Kurir.rs/T.Ilić