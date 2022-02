NEPOKRETNOG BOLESNIKA U IVANJICI ZAVEJAO SNEG: Ekipa spasilaca ga na rukama nosila pola kilometra do vozila Hitne pomoći (FOTO)

Članovi Crvenog krsta Ivanjica obučeni za delovanje u vanrednim situacijama u ranim jutarnjim satima evakuisali su starijeg bolesnika iz mesta Palibrčki gorb, koji usled zavejanog puta i nepokretnmosti nije mogao da stigne do ekipe Hitne pomoći.

"Primili smo poziv od lokalne samouprave da se u porodičnoj kući nalazi nepokretan bolesnik kome je neophodna lekarska pomoć, ali ekipa Hitne pomoći usled nepristupačnog terena nije mogla prići njegovoj kući. Šest pripadnika Crvenog krsta uputilo se na teren i na nosilima su odneli bolesnika kako bi primio neophodnu medicinsku pomoć", izjavio je za RINUMarko Andrejević iz Crvenog krsta Ivanjica.

Bolesnika su na rukama nosili pola kilometara do vozila Hitne pomoći koje je bilo parkirano na glavnom putu.

Novi sneg koji je tokom noći padao na teritoriji opštine Ivanjica nije zadao veće probleme u funkcionisanju građana, svi putni pravci do centara mesnih zajendica su prohodni, ali ne i prilazi do pojedinih kuća. Situaciju u ovom slučaju dodatno je otežalo to što je bolesnik nepokretan.

"Dosta teška zima za građane opštine Ivanjica i meštane pogotovo koji žive u udaljenim mesnim zajednicama. Prvenstveno u mesnim zajednicama na nadmorskoj visini preko 1.000 metara. Sneg je padao tokom noći i nastavio u ranim jutarnjim časovima da pada veoma jakim intezitetom. Svi opštinski i državni putni pravci su čisti međutim porblemi su na nekategorisanim putnim pravcima jer se još nije otopio ni sneg ni led koji nije ni mogao da se otopi jer su mrazevi bili danima i noćima iza nas. Radimo po prioritetima. Čistimo prvenstveno tamo gde je najpotrebnije da prođu pacijenti i deca u školu”, rekao je Momčilo Mitrović, predsednik opštine Ivanjica.

(Kurir.rs/RINA)