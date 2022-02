SVAKO JUTRO IDEMO UZ BOŽIJU POMOĆ: Oglasila se Marina koje ćerke vodi u školu preko zaleđene reke TO ČAK NIJE NI POLA MUKE (FOTO)

Nakon što je priča o majci hrabrosti koja svoju decu čamcem prevozi do škole preko nabujalog Lima prošle godine obišla Srbiju pojavila su se alternativna rešenja i lokalno rukovodstvo iz Priboja ustupilo je vozilo za prevoz.

Posle završetka zimskog raspusta, međutim, majku Marinu Stanić i njene dve kćerke opet je sačekala ista muka - stari čamac, vesla, ali i hladna voda.

- Zahvalni smo na prvobitnoj pomoći, ali mi smo sada ponovo bespomoćne. Svako jutro idemo uz Božiju pomoć. Sada je još teže jer je voda zaledila i ne može da se prođe. Pre neki dan morali smo da se vratimo sa pola reke jer više nije bilo šanse da se probijamo kroz ledeni Lim. Žao mi je dece jer su devojčice i mnogo je teško. Ujutru ustaju pre nego što svane. Na čamcu je prehladno. Nadam se da će nadležni ponovo čuti naš vapaj za pomoć - kaže Marina Stanić.

1 / 4 Foto: Rina.rs

Ovaj problem nekoliko porodica iz sela Кučin koji se nalazi između Priboja i Prijepolja je dugogodišnji. Tamošnji đaci su pravi heroji koji da bi stigli do škole menjaju nekoliko prevoznih sredstava, a jedno od njih je i čamac. Ono što je zastrašujuće jeste što ni Marina, a ni njene dve kćerkice ne znaju da plivaju. Najteže je, kako kažu, kad duva jak vetar jer se plaše da se ne prevrnu.

Put preko Lima je jedini način da stignu na nastavu jer je obilazni put mnogo dugačak i trebalo bi im nekoliko sati hoda peške. Roditelji nemaju auto, a organizovan prevoz za njih ne postoji.

- Nije nam lako, ali moramo. Ustajemo oko pola šest. Deca se spremaju za školu i zatim prvo nekih dvadesetak minuta idemo kroz šumu, a onda nas na obali Lima čeka čamac. Suprug radi i jedino ih ja mogu prevesti na suprotnu stranu. Jako je teško. Lim je brza i duboka reka. Deca su još mala i verovatno nisu ni svesni ogromne opasnosti, ali ja se svako jutro budim i ležem sa knedlom u grlu - priča hrabra majka.

Bilo je u nekoliko navrata alternativnih rešenja. Opština Priboj je neko vreme plaćala prevoz ovim đacima i iznajmila stan u Priboju, ali sve je bilo kraćeg daha. Mališani su ponovo bili usmereni na stari čamac kao jedino prevozno sredstvo.

Situaciju dodatno otežava činjenica da se selo Кučin nalazi na granici između Priboja i Prijepolja, a njihova dobra saradnja kad je u pitanju asfaltiranje makadamskog puta koji vodi do ovih nekoliko kuća je izostala pa roditelji mališana više i ne znaju koga da pitaju za pomoć.

- Put koji od naših kuća vodi do škole dugačak je nekoliko kilometara i u jako je lošem stanju. Decu ne smemo da pustimo da idu sama jer ima i divljih životinja, a ako bi ih tuda pratili, umesto da ih vozimo čamcem preko Lima, morali bi da ustaju oko tri sata ujutru da bi stigli na vreme na nastavu. Snegovi ovde znaju takođe da padnu veliki, a kad je zima Lim potpuno zaledi i onda po njemu idemo peške i razbijamo taj led kako bi napravili stazu za čamac. U jako smo teškoj situaciji. Strah nas je za našu decu. Sledeće godine još jedno moje dete kreće u prvi razred. Ako se ne bude nešto rešilo moraće isto da ide čamcem preko reke do magistrale, pa na autobus i tako sve do škole - kaže Stanoje Derikonjić iz Mažića.

Svakodnevno putovanje ovih mališana bi se značajno skratilo ako bi opština Prijepolje pristala da investira i uradi asfalt na svojoj teritoriji. Onda bi i opština Priboj trebalo da asfaltira deo od zaseoka Drčelići do Stanića gde mališani žive.

- Na taj način bi minibus koji vozi iz Mažića decu u školu bi mogao da se spusti do kuća po njih i da ih preveze preko brane HE Potpeć do škole. To bi značilo da ne bi morali da prelaze jezero i presedaju u drugi autobus - tvrdi otac hrabrih mališana.

Višegodišnje obraćanje roditelja prijepoljskoj i pribojskoj opštini za rezultat je do sada imalo samo odgovor od rukovodstva opštine Priboj. Povremeno im je obezbeđen besplatan prevoz, a u prethodnih nekoliko godina asfaltirano je 800 metara puta i to od strane Drinkso-limskih HE.

Dok se problem ne reši mališani su na putu od kuće do škole izloženi velikoj opasnosti.

(Kurir.rs/Rina)