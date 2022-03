NAJSTARIJI AKTIVNI VOZAČ U SRBIJI MORA DA OKAČI KLJUČEVE O KLIN: Deda Tika puni 95 godina i odbijen mu je produžetak dozvole FOTO

Deda Tika iz Ivanjice sa svoje 94 godine najstariji je aktivni vozač u Srbiji. Ipak, iako i dalje vitalan i spretan morao je ključeve svog mercedesa da okači o klin. Nakon isteka vozačke dozvole, sada na polovini desete decenije, ona mu više nije produžena. Iza njega je preko 70 godina vozačkog staža i na hiljade pređenih kilometara, a njegovo ime kao vozača svakako će ostati upamćeno ne samo u Ivanjici već u čitavoj državi.

"Sad će drugi da me voze ili da idem peške. Mada, u ovim godinama i nemam neku potrebu za dalekim relacijama. Od kuće do moje kafane, do prodavnice i do lekara i to je to", kaže Tihomir Bešević za RINU.

Ovaj Ivanjičanin najbolji je dokaz da su godine zapravo broj na papiru i da je stanje duha zapravo najbitnije. Dok je bio mlađi bez problema he vozio do Turske, Italije, Nemačke i Austrije, a tokom svog višedecenijskog vozačkog staža ostao je, kako kaže, veran samo kralju automobila - Mercedesu.

"Tih davnih četrdesetih kad sam krenuo da vozim, prvo sam kupio 'pežoa', a posle 'mercedesa'. Od kad sam prvi put seo u njega, proizvođača više nisam menjao. Za mene je Mercedes neprikosnoven", rekao je deda Tika i dodaje da jeoprez najbitniji u saobraćaju bez obzira koliko godina imate.

"Voziti prema ograničenjima i ne biti bahat u saobraćaju, voditi računa o sebi ali i poštovati druge učesnike. To čini dobrog vozača", naglašava ovaj Ivanjičanin.

U Ivanjici svi dobro znaju Tikomira i njegov beli mercedes, a mnogi od njih su se sa njim i provozali.

"Tika je odličan vozač, pažljiv i poštuje propise. Kad ga ja vozim uvek mi suflira da usporim, čim malo jače stanem na gas. To je valjda ta stara škola", rekao je Tikomirov prijatelj Aco.

I dok neki njegovi vršnjaci ne mogu ni da ustanu iz kreveta, ovaj Ivanjičanin, spretan i okretan, srušio je sve predrasude o starosti. Meštani i komšije kažu da je Tika takav vozač, da bi bez problema mogao da vozi i do 100 godine, ali zakon je ipak rekao - ne.

