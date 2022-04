PREVRTANJE NA "RAŽNJU": Kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja u Loznici (FOTO)

Mnogi Lozničani, većinom srednjoškolci, danas su bukvalno naglavačke bili desetak sekundi koliko traje "vožnja" u simulatoru prevrtanja vozila "Ražanj" pri brzini od jednog kilometra na čas. Ko je hteo probao je na gradskom šetalištu i simulator čeonog sudara vozila "Kosa ravan" i osetio kakav je udar pri brzini od samo šest kilometara na čas, a procene većine su bile da "ide" 80, 100 na sat pa su bili zaprepašćeni koliko ‘"cimne", a tako je sporo.

Agencija za bezbednost saobraćaja je pokrenula preventivnu kampanju koja ima za cilj edukaciju građana Srbije o ulozi i značaju sigurnosnog pojasa i bezbednosnog sedišta pa je tim povodom njen direktor Duško Pešić danas bio u Loznici gde se sastao sa gradonačelnikom Vidojem Petrovićem i lokalnim Savetom za bezbednost saobraćaja. On je ocenio da Loznica na polju bezbednosti saobraćaja ‘’dosta radi’’ i jedna je od retkih lokalnih samouprava koja ima usvojenu lokalnu strategiju i akcioni plan.

- Razgovarano je kako da novac koji se dobija od naplaćenih novčanih kazni, a lokalnim samoupravama se vraća 30 odsto, bude iskorišćen na najbolji način. Ovde će narednom periodu biti pojačana aktivnosti prema pešacima, posebno starijim od 65 godina, i deljenju promo materijala koji će uticati na povećanje vidljivosti pešaka. Uočen je i problem traktorista pa ćemo organizovati tribine, obezbediti rotacije, trouglove i slično kako bismo ih učinili vidljivijim. Uključićemo i lozničku Kancelariju za mlade da što više njih prođe edukacije i ovakve simulacije. Procenat upotrebe sedišta za decu u Loznici je mali, 35 odsto za decu do tri godine, na nivou Srbije je 69 odsto što je još izuzetno malo, i to ćemo gledati da popravimo kroz nabavku odgovarajućih sedišta, ali edukaciju roditelja – kazao je on.

Pešić je kazao da je upotreba sigurnosnih pojaseva na prednjim sedištima u Loznici 85 odsto, na nivou Srbije je prosek 84, što je nedovoljno u oba slučaja. Za upotrebu pojasa na zadnjim sedištima su još lošiji rezultati, na nivou Srbije je to skoro 20, a Loznice četiri odsto, rekao je on. Vidoje Petrović kaže da je cilj ukazati na važnost poštovanja mera koje obezbeđuju viši nivo bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

- U ovom slučaju to je korišćenje sigurnosnih pojaseva. Time čuvamo ne samo svoj život nego dajemo dobar primer ostalima koji nisu još shvatili da je važno koristiti sigurnosni pojas u automobilima i da je to, pre svega, u njihovom interesu – kazao je on.

U Loznici je bio i pevač Igor Lazić - Nigor koji učestvuje u kampanji Agencija za bezbednost saobraćaja jer je ‘’najbitnije da se deca o saobraćaju edukuju od najmanjeg uzrasta, a cilj je da žrtava bude što je moguće manje’’.

Inače, u toku prošle godine 67 poginulih vozača i 40 poginulih putnika u putničkim vozilima u Srbiji nisu koristili sigurnosni pojas u trenutku saobraćajne nesreće, dok nijedno od tri deteta koja su poginula u svojstvu putnika u vozilu nije prevoženo na zakonom propisan način. Statistika pokazuje da je 2,8 puta veća verovatnoća da će dete zadobiti teške telesne povrede ako se u vozilu prevozi van bezbednosnog sedišta, ili podmetača, podaci su sa sajta Agencija.

