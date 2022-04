SRPSKO SELO KOD ČAČKA KAO DIVLJI ZAPAD, MEŠTANI MESECIMA U STRAHU: Nikada svi članovi porodice u isto vreme ne napuštaju kuću

Čist vazduh, nema gužve u saobrćaju i mir.. tako bi mnogi opisali život u srpskim selima. To i jeste tako, ali izgleda da poslednjih meseci živeti u ruralnom području između Čačka i Gornjeg Milanovca sa sobom nosi i veliki rizik. Lopovi kao da nikad nisu bili slobodniji, pa upadaju u kuće ali i u štale, noseći sve što im se nađe pod rukom. Dok u selu Srezojevci dve domaćice, Stojka i Zorica, prebiraju ovce i pate za onim ukradenim, u Gornjoj Gorevnici domaćinima su ukradene pare, i to velike. Pre nekoliko meseci razbojnici su upali u kuću Obrada Krdžića i odneli preko 20.000 evra, a lopov do danas niti je pronađen, niti je kažnjen pa meštani i dalje žive u strahu.

- Lopovi su mi upali u kući i ukrali svu moju ušteđevinu. Iskoristili su priliku kada nisam bio kući,već na rođendanu kod unuka, na kom se nisam mnogo zadržavao. Razbili su staklo na kući i ukrali 21.000 evra i 140.000 dinara i dve mušeme. Kada sam se vratio oko pola devet kući i upalio svetlo video sam rasuto razbijeno staklo, znao sam šta se desilo - kazao je Obrad iz čačanskog sela Gornja Gorevnica, piše RINA.

Ovo je bila najveća krađa, ali ne i jedina u ovom selu. I dvojici drugih meštana takođe je nestala velika količina novca. Ceo slučaj je prijavljen nadležnoj policiji u Čačku, međutim to kao da je bilo uzalud jer se još uvek pravdi ne privode lopovi koji haraju ovim mirnim čačanskim krajem.

- Policija je dolazila i uzimali otiske, ispitivali me, i na tome je i ostalo. Ovo je mala sredina i lako je saznati ko po selima obija kuće, krade imovinu, stoku ovce i živinu. Ali izgleda da im niko ili ne želi ili ne sme da stane na put. Drugo objašnjenje nemam. Džaba što ja znam ko to sve radi kada nemam dokaze protiv njih - kaže Obrad.

Meštani kažu da je vrlo moguće da su se upravo zbog toga što nisu adekvatno kažnjeni lopovi najverovatnije i osilili. Ono što domaćinima ostaje dok se prestupnici ne pronađu jeste da sve drže pod ključem i da nikada svi članovi porodice u isto vreme ne napuštaju domaćinstvo - neko mora da čuva stražu.

(Kurir.rs/RINA)

