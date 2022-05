U OVOM JEZERU ŽIVE NAJKRUPNIJI SOMOVI U SRBIJI: Ribolovci svake godine izvlače kapitalce teške i do 100 kilograma (FOTO)

Jedno od najposećenijih izletišta u samom srcu Srbije smešteno je na samo dvadesetak kilometara od centra Kragujevca. Gružansko jezero pravi je raj za sve ljubitelje ribolova jer je voda izuzetno bogata brojnim primercima, pa čak i onim kapitalnim.

Do sada se više puta dešavalo da strastveni ribolovci upravo na njegove obale izvuku i to jedva neverovatno krupne somove, teške od 80 pa sve do čak 100 kilograma, a dugačke preko dva metra.

"Riblji fond koji se ovde može uočiti je izuzetno zanimljiv. Planskim poribljavanjem u vodi se sada nalaze skoro sve vrste. Smuđ, krupni primerci soma, štuka, bandar, šaran, ukljeva, deverika i srebreni karaš. Gružansko jezero idealno je mesto za rekreativne ribolovce", rekao je za RINU, Vladica Simić, profesor na Prirodno matematičkom fakultetu u Kraugejvcu.

foto: RINA

Gružansko jezero ima obim od 42 kilometra, široko je između 300 i 2.800 metara, a duboko 35 metara, pa se sa pravom naziva i Šumadijsko more. Jedno je od najvećih akumulacionih jezera u regionu, nastalo izgradnjom brane na reci Gruži, vodom snabdeva oko 300 hiljada ljudi koji žive u njegovoj blizini. Uz njegovu obalu mogu se videti brojne vikendice, pa ovo malo mesto od petka do nedelje postaje brojnije za nekoliko stotina ljudi koji ovde uživaju u prirodnim lepotama.

Dužinu i širinu ovog netaknutog šumadijskog bisera već nekoliko godina koriste i veslači, iz Srbije, ali i iz daleke Kine, čija reprezentacija je ovde bila na pripremama.

foto: RINA

"Gružansko jezero ima veliki turistički kapacitet. Već postoji nekoliko investitora koji su zainteresovani za kupovinu zemljišta i izgradnju smeštajnih kapaciteta. Upravo ovde se održavaju bitna sportska takmičnja na vodi. Pored ovog izuzetnog potencijala koji dovodi brojne turiste i rekreativce u našu opštinu i lovni turizam ima predispoziciju da se razvija u dobrom pravcu. Priroda na našoj teritoriji nije štedala svoje bogatstvo", izjavio je predsednik opštine Knić, Srećko Ilić.

Na ovom živopisnom jezeru svoje utočište pronalaze i brojne retke ptice. Pošto se nalazi na moravsko-vardarskom migratornom putu, šumadijsko more ima i veoma važnu ulogu tokom seobe ptica, ali je i zimvalište za neke vrste pataka i gusaka. Bilo je predloga deo jezera prema ulivu Boračke reke i reke Gruže bude proglašen za zaštićeno područje.

(Kurir.rs/RINA)