IJU, OVO IZDAJETE ZA 800 EVRA! Svi komentarišu NS dupleks od 89 kvadrata, šokirala ih cena u odnosu na to kako je unutra! (FOTO)

BEOGRAD/NOVI SAD - Cena stana u odnosu na to kako izgleda, šokirala je ljude na mrežama.

Na Fejsbuk stranici za izdavanje stanova u Novom Sadu, oglasio se izvesni Goran koji izdaje stan "dupleks od 89 kvadrata".

Nekretnina se nalazi na Bulevaru oslobođenja, a već prva stvar koja je sve šokirala je cena - u ovaj stan se možete useliti ako imate da platite 790 evra mesečno, kao i depozit za dva meseca, odnosno, 1.580 evra.

Ljudi su navikli da kada čuju da je stan dupleks i košta skoro 800 evra mesečno, da ih na fotografijama u ponudi sačeka iole neki luksuz. Više to, izgleda, nije slučaj, piše Blic.

Stan sadrži prizemlje i potkrovlje sa malim sobama i "krovnim prozorima koji su dvorišno orijentisani", kako je naveo vlasnik.

On je dalje podrobno opisao koliko koja prostorija ima kvadrata, kao i da terasa gleda na bulevar, ali ljudi i dalje nisu ubeđeni da ovakav stan vredi toliko, piše Mondo.

Na Tviteru je jedna korisnica podelila slike ovog stana i izrazila svoj šok za cenu i opis. Ubrzo su joj se pridružili istomišljenici u komentarima, a mnogi su ironično isticali da makar postoji i teretana u stanu jer su se na slikama mogle videti i sprave za vežbanje...

"Gorana treba malo spustiti na zemlju",

"DUPElex",

"Šta hoćeš ima i teretanu",

"Koliko dobar duplek je l' ima dva",

"Po fotkama, sav nameštaj ne vredi jednu kiriju...

Tako da je stvar jasna: izdaje svoj a on ce da renta neki za 250-300 i to je to", "Pa ima krevete na sprat, to je to.

I teretanu u sklopu stana, znači realna cena skroz", pisali su sa podsmehom u komentarima

