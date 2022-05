U ŠUMADIJI JE OVO NOVI TOP BIZNIS: Ne mogu da postignu koliko posla imaju, gradnja cveta, a evo kolike su sada cene kuća

Poslednje dve i po godine građevina buja "kao iz vode", a nekretnine su jedan od najunosnijih biznisa današnjice - i to ne samo u Srbiji i u velikim gradovima.

Možda ljudi iz sela nastavljaju da hrle u veća mesta, ali Beograđani, Novosađani i ostali sve češće posećuju ruralne sredine, u potrazi za mirom, prirodnim lepotama, čistim vazduhom.

Šta se desi kada požele da asfalt, buku i gužve zamene za takav neki prizor? Upravo ono čemu sada svedočimo: zemljišta idu "kao alva", gradnja je sve masovnija, i ulaže se veliki novac u to da kuće budu ne samo funkcionalne - već i otmene, moderne.

Iz kafane u jednom šumadijskom selu kažu nam da sada praktično "žive od keteringa". Ne mogu da postignu koliko posla imaju, noseći hranu za radnike, na više mesta u jednom danu.

Za 300 dinara radnici dobiju glavno jelo, hleb i salatu, a i gazdama se to više isplati i ne moraju da razmišljaju kako da nabave hranu za zaposlene; ako pričamo o radnicima iz Beograda, angažovanim na poslu na selu.

To bi tek sada mogao biti biznis u procvatu, budući da će radova van grada biti sve više: proleće je u jeku, nastavlja se interesovanje za vikendice i placeve. U tom kontekstu treba pomenuti i neke cene.

U jednom šumadijskom selu, nadomak Topole, cena po jednom aru je oko 500 evra.

- Nedavno je moj komšija, koji je imao šest ari placa ispod mog, uzeo 3.000 evra za to - kaže nam I.S. iz Beograda, a poređenja radi, na oglasima traže skoro 10.000 evra za 15 ari placa na Kosmaju; to znači da je cena po aru iznad 650 evra.

foto: Shutterstock

Ipak, treba imati u vidu da cena dosta zavisi od same lokacije, pozicije, potencijala zemljišta, uređenosti, veličine itd.

Kuće se prodaju za 11.000, 14.000 do 17.000 evra ili više, ako su stare i u njih nije mnogo ulagano, što je najčešće slučaj budući da je reč o "vikendašima-starosedeocima" koje ili nema ko da nasledi ili više ne mogu da se brinu o vikendicu pored kuće u gradu.

Priliku da kupe nekretninu van grada, za malo para, s oduševljenjem su dočekali svi oni koje je i sama pandemija nagnala da razmišljaju o investiranju u "parče raja" u prirodi.

Šumadija je zaista "raj na zemlji" za gradnju vikendice, zapravo, čitav potez od Beograda preko Avale i Kosmaja, pa do Rudnika. Podsećamo vas i na priču o tome kako je Kosmaj, praktično iz senke, uzeo primat nad planinama koje su blizu gradu, a opet dovoljno udaljene i "ušuškane" da pruže izolaciju i komfor.

U eri hibridnog režima rada mnogi "uzimaju" fleksibne dane. Sredinom nedelje pakuju kofere i sele se podalje od centra, gužve i saobraćaja. Što ste bliže Beogradu, Novom Sadu ili nekog većem gradu, a opet ste u ruralnoj sredini, to je veća cena kuće i placa.

Takođe, prilikom gradnje ili renoviranja imajte u vidu da su i materijali za opremanje enterijera u poslednjih šest meseci poskupeli u čak tri navrata - i to na čitavom svetskom tržištu. Poskupljenje tih proizvoda ide i do 35 odsto.

Isto tako, već uveliko je poznato da je poskupeo i građevinski materijal, odnosno onaj namenjen za eksterijer, te majstorima nije lako da formiraju cene radova - tačnije, ponude važe 7 do 10 dana.

Na globalnom nivou, usled rasta cene svih sirovina i poremećenih lanaca snabdevanja, primarno su poskupele tapete, zatim podovi, tekstilna oprema.

(Telegraf Biznis)