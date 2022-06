PRVOG DANA BESPLATNO KUPANJE: Pripreme za novu sezonu na gradskom kupalištu u Loznici

Na dečjem i velikom bazenu Ustanove za fizičku kulturu (UFK) "Lagator" uveliko se privode kraju pripreme za predstojeću jubilarnu, petnaestu kupališnu sezonu koja će, po tradiciji, zvanično biti otvorena na Dan grada, 16. jun kada je za sve posetioce besplatno kupanje.

Prema rečima Stefana Mitrića, upravnika kupališta, rađena je zamena dotrajale keramike, sanitarija i popravljano sve što je potrebno kako bi oni koji ovde letos budu tražiti osveženje imali što bolje uslove.

Na gradskom kupalištu posetiocima je prošloga leta na raspolaganju bilo oko 50 suncobrana i 70 ležaljki, za novo je već nabavljeno deset novih suncobrana, a planirano je i da ležaljki bude do dvadesetak više. O sigurnosti kupača brinuće kao i prethodnih godina devet licenciranih spasilaca, tri medicinske sestre, a ponovo će biti organizovane obuke za neplivače i stilove plivanja. Obuka neplivača je besplatna, prijavljivanje će biti u prvim danima juna, a za prvu grupu počeće krajem meseca. Od otvaranja bazena samo pretprošle godine zbog pandemije kovida nije bilo obuke neplivača i procena je da je do sada više od dve hiljade dečaka i devojčica, uzrasta od šest do petnaest godina, naučilo da pliva na bazenu UFK "Lagator".

Prošle godine je leto bilo na strani kupača pa je prodato nešto više od 33.000 ulaznica po čemu je ta sezona najuspešnija posle rekordne iz 2012. kada je osveženje na Lagatoru potražilo oko 43.000 posetilaca. Posle nekoliko sezona po istoj ceni ove će doći do njene neznatne korekcije pa će dnevna ulaznica umesto dosadašnjih 180 biti 200 dinara, sezonske su skuplje za 500 pa će za učenike i studente biti 3.500, a odrasle 4.500 dinara dok je ulaz za decu do sedam godina kao i uvek besplatan.

U UFK "Lagator" kažu da će kupalište biti spremno za kupače koji stižu za desetak dana i da samo od vremenskih prilika zavisi kakva će biti sezona. Spremni su za još veću posetu nego lani, samo da leto bude pravo.

(Kurir.rs/T.Ilić)