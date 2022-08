LJUBAVNA PRIČA SRPKINJE I HRVATA! Prihvatio je moju decu, borimo se do kraja: Jelena otkrila čime je njegova porodica ODUŠEVILA

Ljubav ne poznaje granice, godine, nacionalnost...Ljubav sve na kraju pobedi i to se dokazalo nebrojano puta, a još jedan dokaz toga je priča Jelene iz Srbije i Mihaela iz Osjeka.

On Hrvat, ona Srpkinja, slučajno su se upoznali i danas su nakon svih životnih nedaća koje su ih snašle, ljubav, podrška i porodica jedno drugom.

Priča o Jeleni, koja je nakon jako teške blizanačke trudnoće koju je jedva preživela i saznanja da je partner vara, rešila da se razvede i o Mihaelu, koji je bio u toksičnoj emotivnoj vezi koju je jedva okončao, ravna je holivudskom blokbasteru. U njihovom slučaju, sa srećnim krajem na posletku.

"Ja sam Jelena iz Beograda on Mihael iz Osijek. Slučajno smo se upoznali, započeli priču i nismo ni slutili gde to može odvesti. Ja sam razvedena, imam tri devojčice koje su mi bile jedini izvor snage u prošlosti. Porođaj sa bliznakinjama sam jedva preživela, otvarana četiri puta, ostala bez svih organa, dva dana oživljavana iznova i iznova i preživela. Zato, kada sam saznala za prevare bivšeg muža, znala sam da moram dalje, da sam preživela sa razlogom, zbog njih tri. Ispod mog osmeha se nije video pakao koji prolazim.

Mihael je imao dugu vezu iz koje nije umeo da izađe na vreme dok to nije ostavilo posledice na njegov psihosocijalni život.

I u tom haosu koji smo živeli, mi smo se prepoznali, čuli, osetili ono drugo, jednostavno kliknuli. Emocije su došle same po sebi i krenulo je naše putovanje od 172 km i jednom granicom između.

Počelo je u doba drastičnih mera zbog pandemije, kad nije bilo dozvoljeno putovanje bez posebnog razloga. "Šta je bolji razlog od ljubavi?", pitah jednom prilikom graničara. I puštali su nas tako.

U početku nisam znala šta da očekujem... Ipak je to Osijek, ratom pogođeno područje. Iako kod mene nikada nije postojala podela po nacionalnosti, znam da je vrlo verovatno da ću naleteti na one koji ne misle tako. Njegova porodica, prijatelji i okruženje me je zato raspametilo. I mene i decu su oberučke prihvatili i zavoleli, što je naravno obostrano. A od pre neki dan smo zručeni. Uprkos udaljenosti, uprkos granici, uprkos tome što ne mogu da rađam više... Nas petoro smo obitelj, porodica, ljubav i spremni smo da se borimo do kraja za naš san i cilj.", glasile su Jelenine reči, koje su nakon objavljivanja na stranici Prijateljstvo BiH.SRB.HR.CG, izazvali veliki broj pozitivnih reakcija, ali i suza nakon čitanja.

"Ljubav ne poznaje granice i nacionalnost zivela ljubav, samo je jedan od mnogštvo komentara pun podrške za ovaj par.

