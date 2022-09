ZGRABIO VOLAN U DELIĆU SEKUNDE I SPASAO PUTNIKE AUTOBUSA KOD RUME: Dečak (16) munjevito reagovao kad je vozaču pozlilo

JUTROS umalo došlo do izletanja autobusa sa puta

RUMA - Na izlazu iz Iriga ka Rumi, jutros oko osam časova, umalo je došlo do izletanja autobusa sa puta. Vozaču je pozlilo, a jedan tinejdžer je brzom reakcijom uspeo da zaustavi vozilo.

Putnik I. P. kaže za novosadski Radio 021 da 16-godišnji dečak zaslužuje sve pohvale, jer je uspeo da spreči nezgodu u kojoj je moglo da bude povređenih.

Prema rečima svedoka, autobus je izlazio iz Iriga kada se vozač samo onesvestio i vozilo je krenulo da krivuda putem.

- Autobus je odjednom krenuo da prelazi u drugu traku i da se ljulja. Nisam odmah video da vozač ne upravlja, ali sam to shvatio kada su neki povikali da se onesvestio i tada je taj momak skočio sa sedišta i došao do mesta za vozača. Autobus je krenuo ponovo na drugu stranu i ka ivici puta, ali na sreću mladić je uspeo da ga zaustavi. Prišao je i još jedan putnik, koliko sam čuo neki policajac, da pomogne tada. Na našu sreću, autobus je udario samo u jedan saobraćajni znak i to je sva šteta koja je nastala - kaže ovaj očevidac.

Autobus je krivudao po putu 200-300 metara pre nego što se zaustavio.

Nakon što je stao, iz njega su izašli putnici, među kojima je bilo dosta dece. Većina je potom ušla u autobus drugog prevoznika koji je naišao.

I. P. kaže da je Hitna pomoć stigla posle nekoliko minuta, pruživši pomoć vozaču.

Očevidac navodi da su svi postali svesni svega šta se desilo kada su stali i videli kako je autobus mogao lako da se prevrne da je izleteo sa puta.

Kurir.rs/Radio 021