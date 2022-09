PERSPEKTIVNO MESTO ZA ULAGANJA: Trenutno realizujemo tri strane investicije

Grad Pančevo je sigurno i dalje u vrhu najvećih industrijskih centara u našoj zemlji, jer je prepoznato kao perspektivno mesto za ulaganja i grad budućnosti. U proteklih nekoliko godina, zahvaljujući pre svega politici i podršci Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije, u Pančevu su otvorene nove fabrike nakon 40 godina. To je naš grad podiglo još više na listi najvećih industrijskih centara u našoj zemlji, ali i učvrstilo da bude jedan od najvećih industrijskih centara u Srbiji. Ovde su došle renomirane fabrike čiste tehnologije iz auto-industrije, ali i naučno-razvojni centar“, kaže gradonačelnik Pančeva Aleksandar Stevanović i dodaje da gradska uprava sprovodi program za koji su im birači dali podršku.

On ističe da se trenutno u Pančevu realizuju tri strane investicije, na kojima tri nemačke kompanije intenzivno rade.

- Jedna od njih je „ZF“, koji je već u poodmakloj fazi, a u toku je realizacija četvrte faze investicije „ZF“. I kompanija „Brose“ je takođe počela s radom u Pančevu. Nadamo se da će i treća kompanija „Naval Box CAL“ uskoro početi izgradnju svog proizvodnog pogona, što će stvoriti i uslove za otvaranje novih radnih mesta - navodi prvi čovek Pančeva.

Za formiranje Severne industrijske zone ocenjuje da predstavlja novi ciklus industrijalizacije grada.

- Grad Pančevo je u prethodnoj godini radilo na pripremi planskog dokumenta. Uradili smo poseban plan detaljne regulacije, koji smo nazvali Sever 3. To je poslovna zona koja se prostire na 55 hektara i poslovna zona za koju sada pripremamo dalju razradu u vidu izrade komunalne infrastrukture, elektroenergetske, putne infrastrukture jer želimo da sve pripremimo da bismo spremno dočekali nove investicije u našem gradu. Sve to dovodi do otvaranja novih radnih mesta, ne samo za građane Pančeva i Južnog Banata već građane cele Srbije, jer su mnogi od njih postali naši sugrađani upravo ostvarujući svoje radno pravo u nekim od novootvorenih fabrika u Pančevu - kaže on.

Što se tiče ulaganja u putnu i komunalnu infrastrukturu, Stevanović ističe da je samo tokom ove godine uloženo više od šest stotina miliona dinara.

- Rekonstruisali smo više od 155 ulica i asfaltirali puteve u dužini od 87 km u gradu i naseljenim mestima. Radimo i na uvođenju pijaće vode tamo gde još nije dostupna. Paralelno radimo i na izgradnji fekalne kanalizacije. U samom gradu Pančevu postoje određene tačke na kojima ne postoji fekalna kanalizacija. Nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti to rešiti.

On je podsetio da je investicija na rehabilitaciji i uređenju Tamiškog keja uveliko u toku.

- Očekujemo da će planirani projekat biti završen do kraja godine i da će Pančevke i Pančevci dobiti potpuno osvežen i moderan kej, na kome svi volimo da provodimo slobodno vreme. Sa ovom rehabilitacijom, sve generacije u gradu će dobiti ponešto što će ih privući da na keju provode kvalitetno svoje slobodno vreme. Takođe se nadam da će novi kej privlačiti još više gostiju, koji svakodnevno dolaze na Tamiški kej zbog druženja, odmora i uživanja - zaključio je on.

