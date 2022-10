SEMAFORKO OČARAO MALIŠANE: Počela Dečija nedelja u Aleksandrovcu!

U okviru programa Dečije nedelje, u Domu kulture “Milosav Buca Mirković” u Aleksandrovcu održana je edukativna predstava sa ciljem jačanja dečije bezbednosti u saobraćaju. Glumačka ekipa Kruševačkog pozorišta izvela je predstavu „Semaforko“, koja je očarala veliki broj dece iz ove potkopaoničke opštine.

Mališani iz Predškolske ustanove “Naša radost” i grupe sa terena, đaci prvaci matičnih osnovnih škola, sa isturenim odeljenjima, kao i najmlađi polaznici Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama (MNRO) Aleksandrovac sa mnogo pažnje su pratili dešavanja na sceni.

Program Dečije nedelje, od 3. do 7. oktobra pod sloganom ,,Šta detetu treba da raste do neba!?" nastavlja se do kraja ove nedelje, a obuhvata veći broj aktivnosti i akcija u osnovnim školama i na opštinskom nivou.

Ž. M.