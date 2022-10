KO DUGO NIJE BIO NA ZLATIBORU A PLANIRA DA ODE, BAŠ ĆE SE IZNENADITI: Ovako sad izgleda za mnoge najlepša srpska planina (VIDEO)

BEOGRAD - Čist vazduh, zeleni proplanci, razigrani jaganjci i spokojstvo jezera, samo su neke od uspomena ljubitelja, po mnogima, najlepše srpske planine - Zlatibora.

To su slike koje uz šetnju do čuvenog Spomenika ili vožnje do Sirogojna i Mačkata, pamti većina klinaca iz Srbije koji su tamo išli na letovanje i zimovanje s roditeljima, na rekreativnu ili ekskurziju.

foto: Rina

Međutim, ko dugo nije bio na Zlatiboru, a želi i planira da ode, baš će da se iznenadi.

foto: Facebook Printscreen/Užice oglasna tabla

Evo najnovijih slika sa Zlatibora...

Kad iz N Beograda odes na Zlatibor, u cemu tacno uzivas? pic.twitter.com/vXqAxOOw2X — L@gom  🇷🇸🇪🇺 (@TerzicMilorad) October 11, 2022

