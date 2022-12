PROFESOR BORKO IZ PARAĆINA I ZVANIČNO NAJBOLJI PREDAVAČ NA SVETU! O njegovim časovima se priča, evo šta predaje i kako ocenjuje

BEOGRAD - Profesor engleskog jezika u paraćinskoj gimnaziji i Osnovnoj školi "Stevan Jakovljević" Borko Petrović proglašen je za najboljeg edukatora i predavača na svetu na svečanosti u Nju Delhiju, prenosi danas Radio-televizija Srbije.

Učenici kažu da nije kao drugi profesori koji će da prate samo sistem rada, već on pokušava da na zanimljivije načine to predstavi.

"Gledam da ono što oni oko sebe imaju svakog dana u svom okruženju u kući u svom društvu da jednostavno tako vodim čas da oni shvate da je obrazovanje neotuđivo od realnosti a ne da mi pokušavamo da im nametnemo nešto što im nikada neće trebati", istakao je Petrović.

On je pre nekoliko godina osvojio priznanja "Najbolji edukator Srbije", a potom i Balkana.

U prosveti je skoro dve decenije i tvrdi da uprkos teškoćama poziv ne bi menjao ni za jedan drugi, a časove obogaćuje novim sadržajima i primenjuje takozvano samoregulisano učenje.

"To je da pored obaveznih ocena koje imaju bar još toliko imaju šanse neobaveznih aktivnosti i oni mogu da svoju ocenu podignu čistim svojim trudom, radom, zalaganjem a to su polja koja su njima jako poznata, to su muzika, strip, film, književnost iz čega god žele", istakao je Petrović.

Kurir.rs/Fonet/RTS