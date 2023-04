GRADONAČELNIK ĐURIĆ PODSETIO NA ZNAČAJ 1. APRILA ZA NOVI SAD: Tog dana je od strane NATO agresora srušen Varadinski most

Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić istakao je na svom Instagram profilu značaj 1. aprila za naš grad, jer se tog dana sećamo NATO bombardovanja, rušenja Varadinskog mosta i pogibije Novosađanina Olega Nasova.

– Sutra obeležavamo dan kada je u našem gradu od strane NATO agresora, srušen prvi most – Varadinski most. Tada je poginuo naš sugrađanin, Oleg Nasov, koji se vraćao sa posla. Dan koji ne možemo da zaboravimo, kog se uvek sećamo i obeležavamo na tužan način sa njegovom porodicom. Drago mi je što svako mesto obeležava sećanje na tragediju, ali važno je i centralno obeležavanje održano prošlog petka na kom su prisustvovali predsednik države i Patrijarh – napisao je Đurić u objavi.

Gradonačelnik je istakao da se kulturu sećanja mora negovati, da se nikad ne zaboravi. Podsetio je da su za vreme NATO bombardovanja Novog Sada srušena sva tri mosta, gađana Rafinerija preko 20 puta, da su ljudi prevoženi na drugu stranu obale Dunava uz pomoć vojske i čamaca. Napravljen je privremeni pontonski most od barži, a tek 1. septembra 2018. godine vraćen je treći most, Žeželjev most.

Grad Novi Sad