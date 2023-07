BILO JE JEZIVO, GLEDALI SMO KAKO UDARA GLAVOM U STENU: Detalji tragedije na jezeru nadomak Sremske Mitrovice

Stefan C. iz Nikinaca bio je svedok strašne nesreće koja se dogodila na divljoj plaži na jezeru Beli kamen kod sremskog sela Bešenovo nadomak Sremske Mitrovice gde je u nedelju B.J. (30) skakao sa stene u vodu i zadobio teške povrede glave i vratnih pršljenova. U ispovesti nije mogao da sakrije uznemirenost jer je i sam skočio sa te stene par minuta pre B.J.

- Bilo je jezivo. Udario je glavu i bio je nepokretan - uzrujano nam Stefan prepričava groznu scenu koju je video iz vode nakon što je B.J. skočio u vodu.

- Na litici je bilo nas par iz okolnih mesta koji koliko - toliko poznajemo teren i neki momci koje nismo poznavali i tada smo saznali da je B.J. tu došao sa drugarima na izlet i isto je hteo da isproba kako je to kada se skače sa tolike visine. Upozorili smo ih da paze jer je mali zalet i da treba dobro da se odraze kako bi nepovređeni skočili u vodu. Nažalost, ni to nije pomoglo. I ja sam u početku želeo da skočim odatle više nego išta ali nisam ni sanjao da mogu da ostanem bez onog najvrednijeg, a to je život - priča nam Stefan.

Skočilo tri mladića a samo jedan prošao bez povreda

Prema rečima očevidaca, više mladića je skakalo sa stene a jedan mladić koji je skakao među prvima čak je povredio petu što nije sprečilo ostale i natera ih da odustanu od ovog "poduhvata".

- Moj drugar koji je skočio prvi udario je petom u stenu i skroz je raskrvario. Na sreću nije teža povreda. On nas je jedini upozoravao i savetovao da odustanemo od skoka međutim ljudi su vikali da skočimo i "bodrili" nas. Tada je proradio neki adrenalin. Čak sam na pola zaleta pomislio da odustanem međutim samo sam ubrzao i skočio. Na sreću, imao sam na sebi patike što se može videti i na snimku pa sam dobio ubrzanje sa kratkog zaletišta od svega par metara ali i pored toga mogao sam se razbiti. Video sam da se približavam jednoj steni prilikom pada i samo pukom srećom nisam udario u nju jer sam naglo okrenuo telo i uspeo da je promašim ali sam zato dobro udario u površinu vode pa me je sve zabolelo - priseća se Stefan.

Krvavog i nepokretnog B.J. smo izvukli na sup dasku

Stefan dalje objašnjava da se B.J. povredio prilikom skoka a ne u vodi te da je sav krvav upao u jezero.

- Bilo je jezivo. Iz vode smo gledali kako skače i udara u stenu glavom i pada u vodu. Ta stena se ne vidi sa litice pa je potrebno uzeti dobar zalet što B.J. očigledno nije uradio. Nas par je odmah dohvatilo sup dasku i zaplivali ka mestu gde je upao u vodu. Zatekli smo ga skoro rascepane glave i nepokretnog. Pretpostavili smo da se možda teže povredio pa smo ga polako podigli na dasku trudeći se da ga što manje pomeramo i polako ga odgurali do obale gde ga i dalje nismo pomerali plašeći se da ga ne povredimo još više. U međuvremenu neko je već pozvao hitnu pomoć koja je brzo došla, zbrinula ga na licu mesta i odvezla u bolnicu - objašnjava naš sagovornik.

Povređeni B.J. prebačen je u Opštu bolnicu u Sremsku Mitrovicu gde mu je ukazana prva pomoć a zatim je sa teškim telesnim povredama glave i vrata prevezen u Klinički centar Vojvodine u Novom Sadu.

- Pacijent B.J. je kolima Hitne medicinske pomoći u pratnji lekara iz Opšte bolnice u Sremskoj Mitrovici gde je inicijalno zbrinut i dijagnostifikovan dovezen u KCV. Bolesnik je primljen sa teškom telesnom povredom vratne kičme. Pacijent je trenutno stabilnog zdravstvenog stanja i smešten je u Urgentni centar radi praćenja i daljeg lečenja - rečeno u KCV.

Stefan: "Nećete biti faca u društvu ako skačete sa stene"

Sada posle svega "hladne glave" mladić je uputio apel svim mladima da ne čine ovakvu glupost koju su oni učinili i upozorio sve buduće "skakače" da neće biti "face u društvu sa tim skokom" te da im se može desiti da "odu od kuće na običan izlet, uživanje i kupanje a da se ne vrate zbog gluposti".

- Nemam ja ništa od toga što sam dobio aplauz. Eto moj drug je skočio prvi i isekao je levu petu prilikom skoka. Ja sam skočio posle par minuta iako mi je rekao da ne skačem. Nisam mario, mislio sam da mogu bolje, a bilo je za dlaku da i ja udarim glavom od stenu kao treći mladić. Momku koji se povredio želim brz oporavak i još jednom apelujem na ljude da ne prave gluposti i da ne skaču sa nepristupačnih mesta zbog nekog adrenalina ili da ispadnu face – poručio je Stefan koji je bio i svedok još veće tragedije koja je usledila.

Nikola B. (34) sa područja Opštine Kula utopio se neposredno nakon nepromišljenih skokova mladića sa obližnjih stena u istom jezeru. On je bio neplivač i ušao je u vodu sa dušekom da se malo rashladi. Međutim, nije znao da je nedaleko od obale velika rupa duboka oko 20 metara koja ga je praktično povukla kako kažu meštani, te se on prevrnuo sa dušeka, počeo da viče a zatim i potonuo bez traga.

Predsednik MZ Bešenovo: "Jezero nije za kupanje, klonite ga se!"

Predsednik Mesne zajednice Bešenovo Dragoljub Laketić izrazio je žaljenje zbog tragedija i ponovo apelovao na posetioce da izbegavaju kupanje na jezeru, koje je, prema njegovim rečima kop nekadašnje fabrike cementa Beočin.

Kako je rekao, to je neuređena plaža a samo jezero je prepuno rupa i duboko i do 80 metara koje treba izbegavati dok se ne završi postupak rekultivacije kada bi trebalo da bude osposobljeno za kupanje i građani će o tome biti blagovremeno obavešteni.

- U toku je tehnička rekultivacija kopa i jezero definitivno nije za kupanje ali jednostavno ne možemo da rasteramo kupače. Ovako, dok se to ne uradi, još jednom apelujem na građane da izbegavaju kupanje u jezeru kako bi se sprečile neke buduće tragedije - zaključio je Laketić.

