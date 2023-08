BRUJE MREŽE, DRAGAN VEĆ 18 GODINA TRAŽI MILICU IZ SOBE 303! Želim još jednom da je vidim: Ništa ne znam sem godišta i da je plava

Toliko je interesantnih životnih, ali i ljubavnih priča prošlo kroz živote ljudi koji su neki duži period proveli u bolnici. Jasno je da kada ste vezani za krevet ne može mnogo toga da vam ulepša dan, ali ljudi sa kojima ste u sobi i svakodnevno razgovarate, mogu da vam ulepšaju život.

Tako je i jednom Draganu koji je te 2005. ležao na Banjici zbog primanja terapije za kosti jedna Milica ulepšala dane-noći, a po svemu sudeći nije je zaboravio pa ni dan danas.

On je vrlo odlučan u nameri da tu Milicu i pronađe, pa je svoju želju za njom podelio i na društvenoj mreži TikTok u nadi da će mu neko od korisnika pomoći i dati neku iole autentičnu informaciju.

Ništa ne znam, samo da ima plavu kosu i koje je godište

U njegovoj objavi je detaljno opisao čega se seća.

- Pozdrav, moje ime je Dragan, ja objavljujem videe svaki dan u nadi da ću pronaći svoju drugaricu. Dakle ja tražim jednu Milicu koju sam upoznao 2005-te godine u Banjici na odeljenju dečje ortopedije. Dakle Milica i ja smo ležali u sobi 303 zajedno preko 20 dana, ne znam kako se ona prezivala niti u kom gradu je živela, znam samo da je bila iz Srbije. Ona je tada operisala desno koleno, a ja sam primao terapiju za kosti.

foto: Tik Tok Printscreen

Takođe koliko se ja sećam, bila je 1993-će godište i bila je plavokosa. Ako neko poznaje devojku sa datim opisom, molim da mi kaže više informacija. Podelite video i komentarišite da algoritam ispali video što jače, da što više ljudi vidi. Ps: Milice želim samo još jedanput da te vidim, često te se setim, bilo mi je tad baš lepo sa tobom. Hvala svima- napisao je on u video objavi na Tik Toku.

Kasnije je dodao i da mu sve informacije možete poslati na e-mail adresu u opisu profila, ali i da je nakon prethodne objave došao i do novog saznanja.

- Novi trag je da se devojčaki prezivala Cvetković, javio mi se jedan lik koji je tvrdio da je njen suprug kada sam ga pitao za bilo kakvu informaciju o njoj, blokirao me je. Mada ja iskreno sumnjam da je to stvarno njen suprug, mislim da je neko samo želeo da me zeza - dodao je on ispod prvobitno napisanog teksta.

Draganovu objavu možete pogledati ovde

Dakle, jedino što preostaje jeste da Dragan zaista i pronađe Milicu uz pomoć društvenih mreža i ako u tome uspe, definitivno će ovu priču započetu te 2005-te godine dodatno uobličiti!

Kurir.rs/Blic/Tik Tok