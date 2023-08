VEČE ZA PAMĆENJE NA DANIMA VRANJA: Ovde sve gliboko, tuga, dert, merak, sevdah, karasevdah

Poslednjeg dana, manifestacija Dani Vranja okupila je sve generacije Vranjanaca. U nastupu plesnog kluba Illusion dance na vranjskom šetalištu publika je uživala u čaroliji modernog plesa talentovanih najmlađih polaznika.

U Gradskom parku pred brojnom čitalačkom publikom održano je književno veče Jelene Bačić Alimpić. Jedna od najčitanijih spisateljica savremene srpske književnosti Jelena Bačić Alimpić objavila je 12 romana. Nakon pet godina ovo je bio još jedan susret sa ljubiteljima pisane reči u Vranju. Otkrila je da je pre nedelju dana "pala"prva klapa snimanja serije Ringišpil po njenom istoimenom romanu.

foto: T.S.

"Zaista sam presrećna to je velika čast za pisca i veliki strah da li će to opravdati ono što ja očekujem. Presrećna, zato što je Nataša Drakulić naš čuveni scenarista i dramaturg napisala odličan scenario. Serija bi trebalo na proleće da počne da se emituje", rekla je književnica u Vranju i istakla: "Ono što definitivno odlikuje moje romane je to da su moji likovi, naravno nijedan ne umanjujem, ali uglavnom su žene heroine".

Govoreći o Vranju naglašava da ovaj grad zaista ima jednu posebnu atmosferu.

"Vranje je na jugu, mislim toplo je, ali nije toplo zbog toga nego je toplo zbog ljudi. Vranjanci su strašno gostoprimljivi, imate najbolju hranu na svetu. Vranje ima posebnu dušu pre svega zbog ljudi koji u njemu žive , a onda i zbog velikog Bore Stankovića", rekla je Jelena.

foto: T.S.

Otkrila je da priprema 13 roman koji će kako je objasnila biti drugačiji od ostalih.

"I veličaće naravno one vrednosti za koje smatram da smo ih nažalost mi negde izgubili usput u ovim vremenima, ali mogu da vam otkrijem evo prvo vama kako će se zvati, zvaće se "Poslednji sati". Napisala sam bajku za svoju unuku , moja unuka se zove Mila, a bajka se zove "Kako je vila Mila dobila krila". Tako da ću se prvi put predstaviti i kao dečji pisac ", kaže književnica.

Veče je nastavljeno performansom “Dolazak Mitketa i Koštane“ u kočijama, izvođenjem odlomaka iz Koštane, Borisava Stankovića, a onda je usledilo i nadmetanje u humorističkom pripovedanju "U Vranje nema laganje“.

foto: T.S.

"Ovde sve gliboko, tuga, dert, merak, sevdah, karasevdah, valjda zatoj što je Vranje u kotlinu a kad prošetaš u čaršiju na gore, na dole kao reka idev ljudi. Ljudi kad se raspištoljiv mnogo ubavo vreme, naročito žene one su ti onakoj bš, bš ubave. Ma ko Vranjanke nema nigde na ovaj bel svet" .

Pod vedrim nebom nastupili su glumci Pozorišta "Bora Stanković" i izveli deo pozorišne predstave "Ludi Ljuba" za koju je tekst napisao Vranjanac Srboljub Aritonović. Predstavu je režirao Dragan Živković Durge. A za kraj manifestacije Dani Vranja večeras i koncert benda "Neverne bebe".

Kurir.rs/T.S.