PODRŠKA GRAĐANIMA DO 420.000 DINARA: U Loznici za energetsku efikasnost 20 miliona dinara, evo koliko tačno DAJE GRAD!

LOZNICA – Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podizanje nivoa mera energetske efikasnosti, domaćinstava, kuća i stanova, danas je raspisala Grad Loznica.

Ove godine je, kao i prošle, građanima na raspolaganju dvadeset miliona dinara, deset iz lokalnog budžeta, a deset od Ministarstvo rudarstva i energetike, saopštio je Dejan Stalović, predsednik Komisije za energetsku efikasnost.

Prema njegovim rečima, biće sufinansirani postavljanje fasada, zamena stolarije, izolacija krova, ugradnja kotlova na gas i biomasu, cevnih mreža za toplotne pumpe ili kotlove, toplotnih pumpi, solarnih kolektora, a novina je da građani mogu konkurisati i za ugradnju solarnih panela.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

- Građani mogu konkurisati i za više ponuđenih mera, odnosno osnovni, standardni i napredni paket, a potrudili smo se da im maksimalno olakšamo da dođu do subvencija i ubrzamo sav proces. Od danas je na gradskom sajtu sva dokumentacija, zainteresovani mogu na šalteru osam u gradsku upravi da je preuzmu, a konkurs nije vremenski oročen ove godine. Maksimalni iznos podsticaja za stolariju je 160.000 dinara, postavljanje fasade i izolaciju krova po 250.000, ugradnju toplotnih pumpi od 190.000 do 350.000 u zavisnosti od vrste pumpe, kotlova na gas 90.000, a na pelet 120.000, ugradnja ili zamena cevne mreže do 150.000 dinara, solarni kolektori do 160.000, dok je za ugradnju solarnih panela na kućama 420.000 dinara. Iznosi su nešto manji za stanove, maksimalno je 120.000 dinara kod stolarije, toplotne pumpe 190.000 ili 350.000, kotla na gas 90.000, dok se najviše 90.000 dinara može dobiti za zamenu ili ugradnju nove cevne mreže – objašnjava Stalović.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Pored ostalih uslova jedan je fotokopija poslednjeg računa za struju sa kojeg se vidi da tokom cele godine postoji potrošnja i ona po mesecu ne sme biti manja od 30 kilovat časova jer se želi sprečiti konkurisanje vlasnika za objekte u kojima se ne živi. Neophodno je da građani dostave predmer i predračun radova za koje žele subvenciju i to od izvođača radova sa liste direktnih korisnika, objavljene na sajtu grada.

Takvih je, kaže, Stalović, za sada dvadesetak i pokrivaju sve ponuđene mere. Kada građanin ispuni uslove potpisuje se ugovor između podnosica prijave, grada i izvođača radova kome se, kad se utvrdi da su radovi izvedeni prema predračunu, prebacuje novac. Stalović kaže da grad zajedno sa Ministarstvom rudarstva i energetike poslednje dve godine sprovodi ovakav konkurs i do sada je 245 domaćinstava popravilo energetsku efikasnost, ali da je Loznica u Srbiji prepoznatljiva i po merama za unapređenje svojstava stambenih zgrada. Za bespovratno sufinansiranje investicionog održavanja i unapređenja svojstava zgrada koje finansira grad od 2020. ukupno su realizovana 164 ugovora.

foto: Kurir.rs/T.Ilić

Urađeno je 11 fasada, rekonstruisana 22 krova, u 36 zgrada ugrađeni nova opremu i uređaje, a instalacije zamenjene u 95 stambenih zajednica.

T.Ilić