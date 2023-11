EKSPANZIJA ŠAKALA I ŠUMAMA ZLATIBORA: Divlji predatori prete meštanima i domaćim životinjama, lovci na nogama

I dok je u šumama u obližnjem Kosjeriću primećena ekspanzija medveda, u zlatibroskim šumama sve je više šakala. Ovi opasni predatori su potencijalna pretnja meštanima i njihovom stočnom fondu, stoga je od velikog značaja njihovo izlovljavanje.

- Imamo ekspanziju šakala i animirali smo lovce sa povećanim izgradnjama toplih čeka kako bi pokušali da ih što više odstrelimo jer oni nemaju limit za odstrel. Zakonske regulative ne dozvoljajvaju da nagradimo lovce koji odstreljuju predatore, pa smo pronašli način da ih animiramo kroz umanjenje članarine, kaže za RINU Goran Radović, upravnik LU Zlatibor Čajetina.

Lov na predatore, lisice i šakale traje 365 dana, i treba znati da se ženka vuka ne lovi od 31. marta do 1. jula.

- Zec se lovi od 15. oktobra do 15. decembra, a u okviru ovih termina, Udruženje donosi odluku o svom kalendaru lova. Grupni lov na divlje svinje počeo je u oktobru i traje do ispunjenja plana, 56 jedinki za odstrel i završava se do Nove godine. Iako lov na fazana počinje 15.oktobra, u ovom planinskom lovištu nema ga u prirodi ,a zahvaljujući izgradnji volijere za četiri godine biće i lova iz prirode“, kaže Radović.

- I dok su medvedi zaštićena vrsta u Srbiji, čim pređu granicu ka Bosni i Hercegovini, mogu biti ulovljeni. Da su svesni zakona ostali bi u brdima Zlatibora, jer lovci LO Zlatibor iz Čajetine itekako brinu o prirodi i ne dozvoljavaju da hranilišta ikada budu prazna. Zaštićen kao medved u Srbiji upravo važi samo u Srbiji,a čim ova divlja životinja kroči na teritoriju Bosne i Hercegovine, legalno može biti ulovljena.

Mi ga hranimo i vodimo računa o medvedu, on prepliva Drinu i legalno ga mogu uloviti u Bosni i Hercegovini. Nema tu puno jedinski, ali to su međudržavni odnosi koji bi trebali da se regulišu i da jednostavno Evropa kaže ovde je mala ili povećana brojnost i da se na tri ili pet godina pusti odstrel, ali to nije u našem domenu. Mi možemo da divljač štitimo i hranimo,a na kretanje divljači ne možemo da utičemo, dodaje Radović.

Država propisuje kalendar lova za svaku lovnu divljač, a u okviru ovog termina Udruženje donosi odluku o svom kalendaru lova.

(Kurir.rs/RINA)