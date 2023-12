NIŠ BEZ VATROMETA ZA OVU GODINU, A OVO JE RAZLOG! Gradonačelnica otkrila ko je "kriv" i šta se sprema u gradu od 1. januara

Grad Niš će u Novu 2024. godinu ući bez velikog vaterometa, a novac koji je namenjen za njegovu kupovinu biće preusmeren u humanitarne svrhe.

Ova odluka doneta je na inicijativu Uduženja “PIT” koje godinama akcijom "Stop petardama" ukazuje na pogubnost pirotehničkih sredstava na životinje.

Dogovor je postignut sa čelnicima Grada Niša, a sa gradonačelnicom Draganom Sotirovski ovoga jutra razgovarala je novinarka Kurir TV Kristina Krstić.

- Novac će otići u humanitarne svrhe, dogovorićemo kome će pomoć biti najpotrebnija jer smo pozvali građane pre mesec dana da predlože kome da ode novac od našeg humanitarnog parkinga koji imamo od prošle godine. Milion dinara ćemo ove godine preusmeriti za decu koja su bolesna. Prošle godine su to bile tri porodice koje su dobile novac. Videćemo ove godine kakvi će biti predlozi. Tako da će ovih pola miliona dinara koje su bili inače predviđeni za ovaj novogodišnji vatromet takođe da se pridruže ovom humanitarnom novcu i kažem pomoći ćemo onima kojima je pomoć najpotrebnija - rekla je Sotirovski.

Niš je jedan od retkih gradova koji je rešio da na ovakav način pomogne kućnim ljubimcima.

- Mi smo na jednom sastanku sa udruženjem PIT čuli tu problematiku. Od prošle godine smo zajedno sa njima uklonili veliki broj pasa koji su nezbrinuti, koji su na našim ulicama i privremeno smo ih prihvatili u naše prihvatilište. Ove godine smo dodali još jednu akciju, a to je da taj vatromet preusmeravamo u humanitarne svrhe. Mislim da je to dobra odluka grada. Vidim da su građani lepo reagovali, posebno vlasnici kućnih ljubimaca, jer kažu da im je to veliki problem, dakle petarde i vatromet.

Novinarku Kurira je zanimalo kako teku pripreme za ovogodišnji doček.

- Prvi put ćemo dve večeri imati zabavu na našem trgu, tako da će 30. uveče to biti Bora Đorđević sa Ribljom čorbom, a 31. dve velike zvezde koje su iz Niša, Boban Zdravković i Violeta Viki Miljković, koja je iz ovog kraja. A još jednu stvar koju sam zaboravila da kažem je da ćemo mi od Nove godine stavljati i kućice za kućne ljubimce koji su napušteni, dakle biće na nekoliko lokacija u gradu i mislim da ćemo na taj način pomoći njima da ih nekako privremeno zbrinemo do trajnog zbrinjavanja i udomljavanja.

