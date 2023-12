GORŠTAKU MILANU IZ BG SE ŽIVOT SKROZ PROMENIO ZA GODINU DANA: Preselio se na dedovinu, a sad mu se ostvarila i OVA VELIKA ŽELJA

Gorštak Milan iz Beograda živi u Šatri, ali ne svadbarskoj i cirkuskoj, nego onoj topličkoj - u selu Šatra, lepom, ali zapuštenom.

Milan Vasiljević je odlučio da napusti Beograd i preseli se na dedovinu, uz samu administrativnu granicu s Kosmetom.

Vodu je doveo sa daljine od četiri kilometra, s mesta odakle su je njegovi pradeda i čukundeda generacijama dovlačili volovima i za imanje, i za stoku, kuvanje, kupanje i piće.

Kako je ranije pričao, najviše od svega bi voleo da osnuje porodicu, da nađe devojku koja je rada da s njim stvara, gradi i živi u prelepoj Šatri, jer jedino što tom selu fali, naglašava, jeste dečja graja. Sada mu se i ta želja ostvaruje.

- Ovo je moja radost, moja ljubav, Jovana, moja žena - rekao je Milan.

Jovana je devojka iz grada koja je rešila da ostatak života provede na selu.

- Grad mi nedostaje tek toliko da odem da vidim roditelje, sestriće, društvo. Ništa specijalno, volim selo, zato sam i tu - kaže Jovana koja je otkrila da je Milana videla u video prilogu te je tako stupila u kontakt sa njim.

Pored toga što se oženio, saopštio je još lepih vesti.

- Možemo da saopštimo da čekamo dete. Imamo bebu u stomaku, u aprilu, ako sve bude kako trebai hoće, imaćemo prinovu i polako se ostvaruje moj san. Ostvario se i kad me pronašla Jovana. Sve što sam zamislio sve mi je bog dao - rekao je Milan.

Jovana je otkrila šta je presudilo da se preseli na selo.

- Uvek sam volela životinje i mislim da je to presudilo. Iz Lazarevca sam se preselila u Beograd, radila, bila na betonu i nedostajale su mi životinje. Kada se korona desila to je presudilo. Nisam zamišljala da odgajam decu u gradu i to me je odvelo na selo - pojasnila je Jovana.

Milanu se sve želje redom ispunjavaju.

- Ovo me nekako ispunjava maksimalno, popravili su nam i put. Sada je ravan, može kolima kojim hoćeš da se prođe. Mogu da častim, zaklao sam svinje, ima čvaraka, suvog mesa - kazao je Milan.

- Rekao sam pre da mi fali toplina ženskog zagrljaja i dečija graja, sad sam nadomak toma, ispunio sam to. Srećniji ne mogu biti. Sve mi lakše ide kada smo tu zajedno - dodao je on.

Za manje od godinu dana mu se život promenio.

- Mislio sam da mi se život promenio kada sam se doselio na selo, a ovo mi je još veća promena - rekao je on za Jutjub kanal "Povratak na selo".

Planovi za budućnost

- Planovi su nam da nastavimo da razvijamo domaće proizvode ekstra kvaliteta. Kokoške razvijamo koje su na slobodnoj paši. Životinje su slobodne, uživaju. Napravili smo plan da razvijemo živinarstvo, tačnije somborske kaporke, bićemo prvi u Toplici koji će to da rade. Razvijamo pčelarstvo, želimo da se bavimo i prirodnim melemima. Voćarstvo je već na zavidnom nivou - otkrio je Milan.

Jovana je dodala da je to njihov zajednički plan, a ideja sa melemima je njena želja.

- Dajemo jedno drugom ideje, ambiciozni smo. Prioritet je da budemo roditelji, ali mora i da se radi - istakla je Jovana.