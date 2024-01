ZMIJE IZMILELE USRED ZIME! Narod veruje da ovo NIJE DOBAR ZNAK, a zmijolovac Vladica upozorava da ne treba izazivati sreću!

Mnoge koji su odlučili da novogodišnje i božićne praznike provedu na planinama uživajući u prirodi iznenadili su neočekivani posetioci - zmije!

Uprkos snežnim padavinama koje su prethodnih dana okovale Goliju, jučerašnje visoke temperature na površinu su izmamile neočekivane goste. U selu Bele Vode meštani su snimili dugačku zmiju na putu.

Sličan prizor zatekao je i ljude na Zlatiboru. Usled sunčanog i toplog vremena zmije koje upadaju u duboki zimski san neretko se prevare i probude iz burmacije, zimskog sna zmija, misleći da je proleće.

"Ovo je opasno"

Vladica Stanković, čuveni zmijolovac otkrio je o čemu se ovde tačno radi.

- Sada je malo toplije nego inače, i ove vremenske prilike su takve da se zmije bude iz njihove burmacije, zimskog sna. Isto je bilo i prošle godine kada ih je toplo vreme izmamilo. U ovom vremenskom periodu bi trebalo da bude jači minus - kaže čuveni zmijolovac.

Kako objašnjava zmije inače izlaze iz burmacije da bi pile vodu, i to bude jednom do dva puta, ali to sada nije slučaj.

foto: Kurir/T.S.

"Klima se promenila"

- Tokom poslednje dve godine zmije ranije izlaze iz burmacije. To u nekim slučajevima može pogubno da utiče na njih. Naravno, zmije ne mogu da uginu kada je temperatura u plusu, ali ako se desi iznenadno zahlađenje i jak minus vrlo lako mogu da uginu ako se nisu sakrile na mesto gde temperatura ne pada ispod nule - kaže on.

Uprkos tome, Vladica kaže da iz njegovog iskustva zbog ovih situacija populacija zmija nije ugrožena.

- Temperature globalno rastu, i to se oseća sada i kod nas. Iz godine u godinu temperatura se zimi povećava. Ljudi ne bi trebalo da se boje ovih zmija koje se probude zimi, ali ne bi trebalo ni da izazivaju sreću. Zmije su sada trome, usporene, slabije jer nemaju dovoljno energije, jer je i dalje dovoljno hladno da ne mogu da povećaju svoju telesnu temperaturu - napominje on.

Zmije predvidele zemljotrese u Srbiji Zmije su viđene pre nekog vremena i na snegu na Goliji, a mnogi tvrde da su se pojavile jer ih je zemljotres tamo i "doveo", odnosno da je zmija "predvidela" zemljotres. U ovo verovanje su ljudi još više postali ubeđeni jer se to desilo otprilike u isto vreme kad i zemljotresi u Crnoj Travi jačine 3,2 stepena Rihterove skale, a potom i zemljotres koji je zabeležen u blizini Kragujevca.

foto: Facebook Printscreen

Ima ih cele godine, ali...

- Lepo vreme izmamilo je i nezvane goste zmije, na jugozapadnoj strani planine Zlatibor, koje su svojom pojavom u januaru ipak iznenadile iskusne planinare. Zmija u kanjonu ima tokom cele godine, i ovaj kanjon je među planinarima poznat po tome, ali zaista nismo očekivali da ih ima u januaru, kada je vreme njihove hibernacije - rekla je za RINU Ljiljana Vasić, članica PD Bukulja Aranđelovac.

Pored poskoka, koji su ovog januara izmileli u kanjonu Krvavca, Ljiljana Vasić kao planinarski vodič, kaže da nije iznenađena ni šarkama koje su ovih dana izmilele kad im vreme nije.

- Planinarski sam vodič i nisam iznenađena zmijama na Ostrvici gde je veliki broj legla ovih gmizavaca, ali svakako jesam poskocima u januaru, kao i šarkama kojih ovih dana i te kako ima u predelu Sirogojna, dodaje Vasićeva.

Zmija u snegu sluti katastrofu

Prema narodnom verovanju ovakvo čudno ponašanje zmija zimi upozorava na prirodnu katastrofu, što ne isključuje ni mogućnost zemljotresa.

- Narod se uvek plašio pojava koje nisu svakodnevne, a da konkretni razlozi za strah uglavnom ne postoje. Pre se mislilo da je zmija koja se pojavi zimi ona koja je nekog tokom godine ujela, pa je zemlja ne prima nazad. Narod se plašio i te pojave su se uvek povezivale sa nekim lošim događajima - kaže etnolog Snežana Ašanin.

Stručnjaci, sa druge strane, kažu da razlozi ove pojave mogu biti u klimatskim promenama. Zmije osećaju vibracije i tektonske poremećaje i zato reaguju na način koji nije uobičajen.

Kurir.rs/Blic