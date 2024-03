"KO SI TI, MOJA MAJKA JE MRTVA" Baka Marica i njen unuk rasplakali su Srbiju, a sada je on otkrio kakvu poruku mu je POSLALA MAJKA

Priča bake Marice Milošević rasplakala je Srbiju. Naime, u svojoj neiscrpnoj borbi da usvoji svog unuka, ona je uspela, a potom je otkrila i potresne detalje svoje priče.

Neretko se ljudi zapitaju ima li kraja tužnim i neprijatnim sitacijama koje su, nažalost, sastavni deo života. Ovakvu jednu priču doživela je i baka čija je porodica svima služila za primer, a u jednom momentu doživela je sunovrat.

foto: Printscreen/Prva TV

- Ćerka mi se razbolela, desilo se da je dobila karcinom, i tu počinju naši problemi i naše muke. Jurnjava za lekove, i za to da je spasimo, ali nismo uspeli. Nakon dva meseca, umire mi majka. Opet šok. Ubrzo nakon toga umire najstariji brat, i to mlad 45 godina. Posle dve godine umire mi i otac, a nakon njega i suprug. Pokušala sam da izvršim i samoubistvo.. - rekla je ona.

Kako je istakla, zlo samo ne dolazi, pa ubrzo nakon svih tragedija njen sin odlazi u zatvor.

foto: Printscreen/Prva TV

- Nismo obraćali pažnju na njega, nego smo se okrenuli groblju, kao da ćemo vratiti ćerku. I onda jedan poziv menja sve. Unuk Peđa je imao dve godine, kada je snajka poslala pismo mom sinu u zatvoru i rekla da ima sina koji se nalazi u Zvečanskoj i sve podatke - rekla je baka drhtavim glasom.

Ona je do detalja ispričala kako se izborila za prvi susret sa svojim unukom, a onda i kako je odlučila da se bori za njega.

- Otišli smo u Centar za socijalni rad na Novom Beogradu, pošto snajka tamo živi. Ispričam im situaciju i oni potvrde da se dete nalazi u Zvečanskoj. Odmah sam otišla tamo, i socijalni radnik me je saslušao, ali jedna beogradska porodica se interesovala za njega da ga usvoji. Međutim, morala sam tužbu sudu da podnesem da zaustavim usvajanje - rekla je baka i dodala:

foto: Printscreen/Prva TV

- Tražila sam da mi ga pokažu, i iako su rekli da to ne sme, molila sam kao Boga, i ulazim i gledam njega, i kažem: Ovo je moj unuk! Peđa je ustao i krenuo ka meni i rukama pokazivao da ga uzmem. Da nije bilo sestre tad, ja bih se onesvestila, plakala sam od Zvečanske do kuće. I tada sam rekla sama sebi: Bog mi je uzeo ćerku, a dao mi je mog unuka! - ispričala je ova hrabra baka.

- Oni su onda dali nalog da se uradi DNK sin je uradio DNK, a kada su se sreli na stepenicama, dok su ga dovodili iz atvora, moj sin je rekao čuvarima ovo je moj sin, i DNK je to pokazao. Sudija je onda, pošto je on u zatvoru, doneo odluku da ja budem staratelj. I majci je rečno da treba da plaća za njega, ali ona to ne radi, ne javlja se - priča baka i nastavlja:

- Dovedem ga kući i krenemo da živimo naš život, ja sam samo gledala da njemu bude dobro, nije znao šta je šporet, šta je tuš kabina, ja ga učim, izlazio je na ulicu pa se potuče, ja kažem nemoj sine to da radiš, sve smo učili zajedno.

Unuk kaže da on i baka imaju neverovatnu povezanost.

- To je tako da ne možemo da se odvojimo, ja joj sve pomažem, uvek idem u prodavnicu, na pijacu - kaže dečak i dodaje da ga je majka kontaktirala na instagramu.

- Rekla je ja sam tvoja mama, ja sam joj rekao ti nisi moja mama, moja mama je mrtva. Rekla je da je bila kao bolesna, ali kakva majka ostavi dete - rekao je dečak.

Baka navodi da će njen sin uskoro izaći iz zatvora i da će onda on brinuti o svom sinu.

Kurir.rs/Informer

Preneo: M. N.