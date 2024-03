LEKAR NIKOLA IZ BABUŠNICE JE HEROJ! Svi mu SKIDAJU KAPU zbog onoga što radi u slobodno vreme: Otkrio zašto je doneo ovu ODLUKU

Doktor Nikola Novkov iz Babušnice u slobodno vreme obilazi stare i bolesne u selima te opštine. Zajedno sa volonterima i gerontodomaćicama, okupljenim u Udruženju „Lužničke rukotvorine“ trudi se da starima olakša život.

Dobra volja, saosećajnost i Hipokratova zakletva vode doktora Nikolu Novkova do starih i bolesnih u udaljenim babušničkim selima. Ni loši putevi ni duga pešačenja nisu prepreka da se pomogne, a najveća nagrada za humanost su osmeh i prijateljski stisak ruke.

foto: screenshot RTS

“Odlučio sam se zato što dosta radim sa ljudima, sa starim bolesnim ljudima i onda sam uvideo da to moje vreme koje ja žrtvujem da će to njima dosta značiti i pomoći. Takav osećaj nema cenu, to ne može da se plati“, kaže dr Nikola Novkov.

Osamdesetsedmogodišnji Vlastimir Todorović iz sela Radoševac kaže da mu poseta doktora mnogo znači, jer od svoje penzije, koja iznosi 19 hiljada dinara, treba da izdvoji četvrtinu samo da bi platio put do Doma zdravlja.

foto: screenshot RTS

„Idem dva do tri puta kod lekara i svaki put platim po 1500 dinara. Ne možemo da radimo, čuvamo malo kokoške. Prodao sam krave, ne mogu da ih čuvam“, kaže Vlastimir Todorović iz sela Radoševac.

Poslednjih 15 meseci, zahvaljujući projektu „Zajedno za starije“, koji finansira Evropska unija, vremešni meštani dobijaju pomoć gerontodomaćica.

„Preko ovog projekta smo angažovali 5 gerontodomaćica i obuhvatili 40 korisnike. Gerontodomaćice njima donose lekove, namirnice, pripremaju ogrev“, navodi Karolina Stamenković iz Udruženja „Lužničke rukotvorine“.

1 / 8 Foto: screenshot RTS

„Pošto od Nove godine nemaju prodavnicu, najveći problem su im namirnice. Ja im kupim, donesem, račun im dam i oni imaju poverenja u mene“, kaže Marina Pejčić, gerontodomaćica.

Opština Babušnica jedna je od najstarijih u Srbiji, a u većini od 52 sela nema ambulante, prodavnice, niti do njih stižu autobusi.

Kurir.rs/RTS

Preneo: M. N.

Bonus video:

00:41 Preminula baka kojoj Hitna u Leskovcu nije želela da ukaže pomoć