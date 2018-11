MAG KOJI STVARA JUGO-DISKO-ŠLAGER OTKRIVA: Magnifico o strahu da li će umeti da stvori novi hit

U sedmoj epizodi Talije otputovali smo u Sloveniju, u Ljubljanu. U svom studiju ugostio nas je Robert Pešut, poznatiji kao Magnifico, sa kojim smo pričali o predstojećem koncertu koji sprema, o novoj muzici, njegovom viđenju današnjice ali i strahu.

Raspoloženi Robert nam je otkrio odakle se stvorila ideja da pravi koncert na katolički Božić, koji će i ove godine 25.decembra, 10. godinu za redom održati u Ljubljani, u areni Stožice.

Govorio je o saradnji sa Draganom Bjelogrlićem, na seriji "Senke nad Balkanom", kao i o nastanku, sada već evergreen pesama, "Samo malo", "Pukni zoro" i "Here i come, here i go".

Razgovarali smo i na temu "sa strahom na ti", a Robert je otkrio koje su to stvari koje mu izazivaju najveću paniku. Ne plaši se smaka sveta, jer smatra da samo needukovan čovek može da veruje u to.

Ceo razgovor sa magom koji je stvorio velike hitove, možete pogledati u novoj epizodi Talije.

