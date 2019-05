SERIJA DRŽAVNI SLUŽBENIK: Najava 9. epizode

Posle napada u Minhenu, Služba je u haosu. Kolege iz zapadnih agencija vrše veliki pritisak da im se daju apsolutno sve informacije koje Služba ima o napadu u Minhenu. Amerikanci povlače svoje ljude iz Beograda koji su došli u vreme Trampove administracije jer smatraju da su ih Rusi pridobili da rade za njih i CIA steže obruč. Jedna od želja američkih partnera je i da Služba izruči Hameda. Lazar se protivi toj odluci jer je on Hamedu dao reč da će biti sakriven u srpskom zatvoru. Milojević i Bakrač gledaju sa podsmehom na Lazarevu naivnost i kažu mu da Služba nema obaveze ni prema kome ako im to zatraži viša sila. Lazar traži da se podigne nivo pripravnosti jer postoji mogućnost da su neki od islamista predatih Slavku još uvek u Srbiji. I odlučuje da ispuni reč datu Hamedu, pa makar ga to učinilo odmetnikom.

