Nove tehnologije zbog kojih nam namirnice u frižideru dugo ostaju sveže

Koliko puta ste u smeće bacili neiskorišćenu hranu kojoj je istekao rok ili je promenila ukus i strukturu, samo zato što ste na nju zaboravili ili je niste primetili u mnoštvu drugih namirnica u frižideru? Loša organizacija frižidera i nepravilno skladištenje namirnica ne samo da nam troše više novca nego što je potrebno, već predstavljaju i jedan od glavnih krivaca za stvaranje zabrinjavajuće količine otpada od hrane. Agencija za hranu i agrikulturu Ujedinjenih nacija upozorava da kada bi hrana koja završi kao otpad bila država, našla bi se na trećom mestu zemalja sveta po količini emitovanih gasova staklene bašte.

Organizacija je pola posla

Dobrom organizacijom frižidera smanjujete procenat hrane sa isteklim rokom trajanja. Zarad bolje preglednosti potrebno je slediti nekoliko saveta. Iskustvo kaže da su gornje police frižidera idealne za skladištenje hrane koja se može odmah konzumirati, srednji nivoi su, pak, najoptimalniji za čuvanje mlečnih proizvoda, dok su donji rezervisani za meso i ribu. Bočne pregrade se smatraju najpogodnijim za artikle koje najčešće koristite - soseve, sokove ili začine.

Kreiranje zona unutar frižidera pomaže vam ne samo da brže uočite šta se u njemu nalazi već i da izbegnete unakrsnu kontaminaciju namirnica. Neadekvatno mešanje namirnica koje proizvode etilen i onih koje su na njega osetljive, poput špargle, zelene salate ili brokolija, može dovesti do prevremenog sazrevanja, pa čak i truljenja. Takve osetljive namirnice je neophodno čuvati na adekvatan način. Samsung RB7300 frižider poseduje Optimal Fresh+ pregradu koja se može podeliti na dve zone sa različitim temperaturama, dok dodatna Humidity Fresh+ fioka omogućava podešavanje optimalne vlažnosti u posudi i time duže čuva svežinu posebno osetljivog voća i povrća.

Oslonite se na nove tehnologije

Možda smo od starijih generacija nasledili naviku da namirnice skladištimo na vrhu frižidera kako bi se bolje ohladile, međutim, proizvođači frižidera danas dizajniraju rashladne tehnologije tako da temperatura frižidera bude ravnomerna na svim nivoima, ostavljajući nam mogućnost da svaki kutak frižidera iskoristimo do maksimuma. Samsung RB7300T model frižidera uz pomoć All-Around Cooling tehnologije i pažljivo projektovanih ventilacionih otvora, omogućava ravnomerno hlađenje u svim delovima i obezbeđuje potpunu i ravnomernu rashlađenost namirnica na svih sedam nivoa polica, trošeći manje energije. No Frost tehnologija sprečava formiranje leda i eliminiše potrebu za odmrzavanjem frižidera tokom toplijih meseci.

Ne duplirajte artikle

Iako zvuči očigledno, spontani odlasci u nabavku i kupovina namirnica bez unapred pripremljene liste glavni su krivac za pretrpavanje frižidera i bacanje hrane. Istraživanje kompanije Samsung sprovedeno na evropskom nivou pokazuje da čak 48 odsto kupljenih namirnica završi u kanti za otpatke. Stoga, pre odlaska u kupovinu izdvojite vreme da dobro pogledate šta se već nalazi u vašem frižideru, kako ne biste duplirali artikle. I nije dovoljan letimičan pogled na sadržinu frižidera već zaista detaljna inspekcija namirnica koje ste ostavili na njegovom dnu ili u zasebnim pregradama. Ovim jednostavnim potezom uštedećete novac, efikasnije upravljati raspoloživim prostorom i učiniti nešto dobro za planetu.

