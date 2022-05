PLATILA SAM VEČERU, A ON HTEO ODMAH DA ME ŽENI! Nina Seničar otkrila kako ju je verenik OSVOJIO a potom i ŠTA ON MISLI O SRBIJI

Nina Seničar i Džej Elis pre tri godine postali su roditelji Nore Grejs. Oni se u javnosti retko pojavljuju zajedno, a i na mrežama čuvaju svoju privatnost. To je dovelo do toga da se u domaćim medijima nagađa o njihovom odnosu i dogovorenoj vezi.

Poznata srpska voditeljka i glumica gostovala je u Realnoj priči na Kurir televiziji gde je progovorila o tome kako ju je njen verenik Džej Elis zapravo osvojio.

- Ja sam njega zvala na večeru, odvela sam ga na večeru i ja sam je i platila. Imala sam neku drugu ideju kako će se to razviti, ali se nije tako razvilo. Iz razloga što je on imao neku potpuno drugu ideju u glavi. Ako njega pitaš on će reći da kada me je video, rekao je sebi da će da me oženi. Kao što sam rekla ja sam imala totalno drugu ideju u glavi. Mislila sam da će to biti nešto kraćeg roka, a ispostavilo se da će to biti čovek mog života - rekla je glumica.

foto: Kurir televizija

Voditeljku Isidoru Lukić interesovalo je na koji način možeš da prepoznaš da je neko osoba tvog života.

- To nikada ne znaš. To odlučuješ svaki dan. Zapravo svaki dan biraš da budeš sa tim čovekom do kraja života - istakla je glumica.

Glumica se osvrnula i na to šta njen verenik misli o Srbiji i navela da osim što mu se zemlja sviđa on je naučio i neke srpske reči.

- Dovela sam ga i u Srbiju i sve mu se sviđa. On voli hranu i ljude ovde, mada nikada ga nisam pitala šta je bolje. Ali definitivno voli Srbiju. Zna i neke srpske reči poput slave,nekih psovki, rakije, ćevapa. U principu najbitnije - rekla je glumica.

foto: Profimedia

Otkrila je i šta misli o muškarcima različite nacionalnosti.

- Italijani puno pričaju, a malo rade. Oni su sve amore, amore, amore, ali nema tu nešto puno sustance. To je više neka priča. Oni su takvi generalno, jako se puno priča a jako malo konkretnih stvari. Srbi, pa ne znam, ima ih različitih i ja nemam jako puno iskustva. Amerikanci ni tu nemam puno iskustva iako je moj verenik zapravo Amerikanac. Ali on je kao ja što na umu to na drumu i vrlo je direktan - rekla je glumica.

