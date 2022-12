SLAVNI GLUMAC 14 GODINA KRIO DA IMA SINA SA KUĆNOM POMOĆNICOM: Živeo sa njima u ISTOJ kući, a tu su mu bili i SUPRUGA I DECA!

Džozef Ben izgleda kao kopija svog oca Arnolda iz mlađih dana što pokazuju fotografije koje on izbacuje na svom Instagram profilu, gde pokazuje svoje mišićavo telo.

Naime, vanbračni sin Arnolda Švarcenegera, 25-godišnji Baen, očeva je slika i prilika, a iako je Arnold odbijao da ga prizna i dugo ga je skrivao od javnosti, Džozef je krenuo očevim glumačkim, ali i bodibilderskim stopama, pa danas ne može da se izbegne poređenje sa njim.

Još dok je bio u braku sa Marijom Šriver, glumac je Džosefa dobio sa svojom kućnom pomoćnicom i uspeo je da ga drži u tajnosti čak 14 godina.

Podsetimo, 2011. godine "Los Angeles Times" objavio je detalje Arnoldove afere, uključujući i informaciju da ima vanbračnog sina, čime je narušen njegov ugled porodičnog čoveka, a supruga Marija se zbog toga odselila iz kuće i podnela zahtev za razvod.

- Jako se dobro sećam tog dana. Bio sam u osmom razredu i pozvali su me da izađem iz učionice. Napolju me čekala moja mama i rekla da moramo da idemo, jer svi znaju ko sam ja i ko mi je otac. Imao sam 13 godina, telo mi se transformisalo, um mi se menjao, a onda se ceo život preobrazio pred mojim očima u trenu. Trebalo mi je malo da shvatim da ne moram da radim ono što je radio moj tata. Da se ne moram da se bavim glumom ili bodibildingom, ali ironično je da se na kraju bavim upravo time. Jako sam motivisan i srećan sam zbog povezanosti sa tatom. Ali još sam srećniji što pronalazim radost u onome što radim i što radim upravo ono o čemu sam oduvek sanjao - ispričao je nedavno za "Men's Health".

Iako su tada stvari krernule u pogrešnom pravcu, Arnold je dao sve od sebe da izgradi očinski odnos sa Džozefom.

- On je sjajan i potpuno razume situaciju. Dakle, za njega je to bila vrlo teška situacija, kao i za moju drugu decu, za celu porodicu. Bilo je teško svima. Ali dogodilo se i sada to moramo da prihvatimo, zar ne - izjavio je svojevremeno Arnold koji sa bivšom suprugom Mariom ima još četvoro dece, sinove Kristofera i Patrika, kao i ćerke Kristinu i Ketrin.

Zanimljiva činjenica je da su Džozef i Kristofer vršnjaci i rođeni su u razmaku od samo pet dana.

Džozef je odrastao uz oca, polubraću i polusestre, jer mu je majka radila kao kućna pomoćnica u Arnoldovoj vili. Glumac je, nakon što se pokazalo da je zaista njegov sin, kupio kuću njemu i mami sa četiri spavaće sobe i bazenom. Pored toga nastavio je da ga izdržava finansijski.

Da je glumac uspeo da ostvari dobar odnos sa svojim sinom, pokazuju zajedničke na društvenim mrežama kao i to što se njih dvojica često zajedno pojavljuju u javnosti.

