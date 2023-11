VREME JE POPUSTE I PRAZNIČNA IZNENAĐENJA!

Iz dana u dan sve više razmišljamo o praznicima, kao i o zimskom periodu koji je pred nama, a koji nas po prirodi pozivaju da više vremena provodimo u domu. Pa ako je već tako, i ako će naš dom ove zime biti najbolje mesto zabave i pravo mesto odmora, za nas i članove naših porodica, onda ga možemo što bolje pripremiti za predstojeći period.

Ukoliko želite da spojite lepo i korisno, onda su kupovine za vreme akcijskih sniženja pravo rešenje za vas. Prilikom većih ulaganja u dom važno je uvek misliti da uštede budu što veće, ali i da odnos cene i kvaliteta bude zadovoljavajući, a Forma Ideale vam kroz svoje akcije nudi baš to!

U toku AKCIJE – VREME JE ZA PRAZNIČNE POPUSTE u trajanju od 20. novembra do 16. decembra, imate prilike da odaberete neki od skoro 900 artikala sa cenama sniženim i do 50%. Forma Ideale je od ove jeseni uvela dve novine, koje su vam sada već naveliko dostupne. Jedna od njih je posebna kada su u pitanju cene, a to nas uvek zanima - dosadašnji uslovi da postanete vlasnik Forma Ideale Loyalti kartice su izmenjeni, pa sada svaki kupac nakon što se registruje za Forma Ideale Loyalty karticu i ostvari jednu ili više kupovina (jednokratno ili zbirno) u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale u vrednosti većoj od 10.000 dinara, može već tokom prve, a zatim i prilikom svake naredne kupovine, da koristiti pravo na Loyalty cenu, prikazanu sa dodatno uračunatih 5% popusta na svakom artiklu.

Kako bismo vam približili o kakvim je to dodatnim loyalty sniženjima reč za vreme aktuelne akcije, predstavićemo vam artikle sa naglaskom na loyalty cene, koje su sada lako dostupne svim kupcima Forma Ideale.

Pre nego što sami pogledate kakve povoljnosti vam nudi akcija VREME JE ZA PRAZNIČNE POPUSTE izdvajamo ono što bi posebno moglo da vas obraduje iz aktuelne mesečne akcijske ponude – najbolje cene!

Ukoliko želite da promenite izgled dnevnog boravka, a potreban vam je komad tapaciranog nameštaja, predlog za idealnu kupovinu je komforna ugaona garnitura FIGO, dostupna u sivom i bež dezenu, a čija loyalty cena tokom aktuelne akcije iznosi 69.990 dinara. Za ljubitelje troseda, predlog je ležaj CUBE, atraktivnog dizajna, po ceni od 27.990 dinara.

Pri izboru regala za vaš dnevni boravak, razmislite o kompaktnom modelu regala LORCA, koji je izuzetno praktičan, a tokom aktuelne akcije dostupan je za samo 17.990 dinara.

Opremanje kuhinje i trpezarijskog prostora može biti veliki izazov ukoliko imamo ograničen budžet, a tokom ove mesečne akcije Forma Ideale vam omogućava da promenite kompletnu kuhinju, jer je kuhinja TAMARA 200 (200 cm širine), u atraktivnoj kombinaciji dekora, sa radnom pločom, dostupna za samo 24.990 dinara. Uz nju će se odlično uklopiti i trpezarijski sto DT 120X80, po izuzetno povoljnoj loyalty ceni od 9.990 dinara.

Tokom trajanja aktuelne akcije u Forma Ideale salonima i Internet prodavnici, možete veoma povoljno urediti i svoju spavaću sobu. Jedan od odličnih izbora bi bio francuski ležaj OTTELO, sa oznakom najbolja cena, a koji iznosi 34.990 dinara, dostupan u 2 različita dezena štofa, a uz koji bi se sjajno uklopio prostrani i praktični ormar RITMO 4K2O, čija akcijska cena iznosi 23.990 dinara.

Ukoliko ste razmišljali da se ponovite nekim novim „asistentom“ u kuhinji ili za potrebe održavanja higijene doma, pogledajte ponudu od preko 400 MALIH KUĆNIH APARATA, sa popustima i do 50% u periodu do 16 decembra.

Ono što nikako ne bi trebalo da zaboravite jeste da vam je kupovina u salonima i Internet prodavnici Forma Ideale dodatno olakšana mogućim plaćanjem na odloženo, pa se dobro raspitajte o svim povoljnostima i uslovima kupovine.

Budite u toku sa dešavanjima i posetite već danas sajt www.formaideale.rs, jer vas do 26. novembra očekuje VELIKA BLACK FRIDAY akcija, a u pripremi je još iznenađenja!

