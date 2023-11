ZA SKI OPENING ODABERITE MASSIV DE LUX APARTMANE U CENTRU KOPAONIKA

MASSIV de luks apartmani u centru Kopaonika nalaze se na ekskluzivnoj lokaciji 200 metara od centra Kopaonika,blizu Karaman grebena kao centra skijališta.

MASSIV apart sa četiri zvedice ima 11 luksuznih apartmana sa 39 ležajeva,od čega su 3 studija za po 2 osobe I 9 lux apartmana za po 5 osoba.

Ambijentalan planinski stil,funkcionalan prostor,izuzetna opremljenost,brz protok interneta,preko 200 televizijskih programa,besprekorna čistoća,svakodnevne mere tehničkog održavanja.

foto: Promo

Mere protiv COVID 19 virusa,svežina prostora I osmeh ljubaznog MASSIV osoblja.Postižu pozitivnu energiju I udobnost prostora u prelepom MASSIV apartu koga možete redovno upotrebljavati,ali ga I drugima sa ponosom preporučivati.

Sve pogodonosti skijaškog centra nalaze se na svega par koraka od apartmana,na izboru je puno osneženih staza.Profesionalnu opremu kao I časove skijanja možete sa iskusnim instruktorima dogovoriti u recepciji Massiv-a,koji svojim dobrim pedagoškim odnosima od početnika stvaraju veštog skijaša.

Ishranu možete poručivati uz određene popuste kroz domaću,mediteransku I italijansku kuhinju,koju u kratkom vremenskom periodu možete dobiti u Vašem toplom apartmanu.

foto: Promo

Cene aranžmana toku zimske sezone u MASSIV de lux apartmanima kreću se od 160 do 530 eura sa uračunatim pdv-om I boravišnim taksama.Za grupe od preko 10 gosta,kreiraju se posebni stimulativni popusti.

Sa ekipom iz MASSIV korporejta možete dogovoriti besplatnu off road ski vožnju sa motornim sankama,po ledenim delovima planina u predelima od posebnih prirodnih odlika.Za one koji vole zimske šetnje organizovane su aplinističke ture od centra Kopaonika do Pančićevog vrha i nazad.Zadovoljni gosti već treću godinu za redom,dodeljuju visoke recenzije MASSIV de lux apartmanima,ocenivši ga kao ubedljivo jedan od najboljih smeštaja u centru nacionalnog parka za lični I porodični odmor.

Firme redovno koriste usluge ovog turističkog objekta za svoje zaposlenje,tokom raznih seminara I atraktivnih događaja u centru Kopaonika.Telefon za informacije je 063 252 222 dok je sajt kopaonikmassiv.rs.

Analiziranom anketom od preko 10 internet portala,MASSIV APART dobio je booking adwords nagradu za uspešan razvoj poslovanja za 2022 godinu.

Firma skillset.rs koja je investitor navedenog objekta,poznata je u Srbiji po realizacijama velikih projekata.

