OVO JE MUŽ MARTINE VRBOS! Najveća joj je podrška i retko se pojavljuje u javnosti, a od njega je starija 6 GODINA

Pevačica Martina Vrbos nastupila je sa pesmom "Da me voliš" na Pesmi za Evroviziju 2024, a njena podrška svakako je šest godina mlađi suprug Bogoljub.

Martina Vrbos i njen izabranik su se venčali 8. juli 2016. u Istri gde je slavlju prisustvovala samo najuža porodica.

foto: screenshot RTS

Malo je poznato da su Martina i Bogoljub pre braka bili dve godine u vezi.

- Upoznali smo se u Budvi. Došao je na moj koncert, "snimila" sam ga iste sekunde i pomislila da je sladak. Upoznao nas je zajednički prijatelj. Naravno da sam crkla za njim, a on se ponašao nezainteresovano. Igrice su trajale nekoliko meseci, dok nije pao na moj šarm i eto, danas smo muž i žena - ispričala je ranije Martina i dodala da razliku u godinama i ne oseti.

foto: Printscreen Instagram

- Razliku ne osećam jer se odlično slažemo, možda je bolje da me to pitate kad bude šezdesetogodišnja debela baba, a on još uvek zgodan i lep. Tad ću sigurno znati da odgovorim - našalila se tad pevačica.

Martina i Bogoljub imaju dvoje dece.

foto: Kurir, Shutterstock

Inače, iako je udata u Srbiji, čitavu deceniju živi u Beogradu i ima naše državljanstvo, Martinu su pojedini napali na društvenim mrežama što ne pokuša prvo da predstavlja Hrvatsku, a onda neku drugu zemlju.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

04:47 Martina Vrbos