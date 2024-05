Krovna evropska festivalska asocijacija podržala kampanju Exita i Unicefa za mentalno zdravlje mladih

Krovna evropska festivalska asocijacija YOUROPE podržala je kampanju usmerenu na mentalno zdravlje mladih koju su pokrenuli EXIT fondacija i UNICEF. YOUROPE broji preko 125 festivala i organizacija iz 31 evropske zemlje, i svi oni su pozvani da Exitovu i Unicefovu kampanju primene na svojim događajima i tako dopru do miliona mladih širom Evrope.

Kampanja je lansirana na Exitu 2023, s fokusom na digitalnoj zavisnosti, a potom je ta tema produbljena pitanjem koliko smo zapravo povezani, iako svakodnevno komuniciramo putem digitalnih platformi.

Obraćajući se svojim članicama, YOUROPE je istakao da je „sama suština muzičkih festivala upravo da pruže pravo, autentično, moćno iskustvo, uz suštinsku interakciju s ljudima“.

„Zadovoljstvo nam je da podržimo neverovatnu inicijativu kao što je ’Life Is Live’. Naš dugogodišnji član EXIT pokrenuo je ovu divnu kampanju usmerenu na jednu od najvažnijih tema našeg vremena. Imajući u vidu to da digitalizacija igra veliku ulogu u razvoju našeg društva, treba da prigrlimo životne trenutke koje delimo sa drugima, i to licem u lice – da zajedno stvaramo uspomene, inspirišemo se i ostanemo zdravi. Festivali su najbolja okruženja za ovakva iskustva. To znači da smo mi ti koji pomažemo, posebno mladim ljudima, da unaprede mentalno zdravlje kroz stvârne životne doživljaje i magične trenutke koje dele sa prijateljima i koje nikad neće zaboraviti“, navodi YOUROPE.

Ova najvažnija asocijacija evropskih festivala je svoje članice podsetila da im Exitova i Unicefova inicijativa nudi dva pristupa. Početak kampanje, pod nazivom „Živi uživo“, i sa sloganom „Story istekne, a prava priča je tu za ceo život“, bio je fokusiran na digitalnu zavisnost, hitno skretanje pažnje na alarmantne razmere koje je ona dostigla, kao i isticanje dragocenih momenata koji život čine autentičnim i jedino se mogu iskusiti uživo.

Potom je ova kampanja produbljena postavljanjem pitanja: da li smo danas, paradoksalno, u isto vreme povezaniji i usamljeniji više nego ikad? Kad smo poslednji put doživeli autentično životno iskustvo, kada smo se poslednji put osećali voljeno, kada nas je poslednji put neko poljubio i zagrlio, kada smo zadnji put plesali? Ostanimo u suštinskom kontaktu i živimo uživo – poručuju EXIT i UNICEF.

Cilj kampanje je i da mlade podseti na to da je traganje za momentima koji život čine autentičnim daleko važnije nego stvaranje „savršenog“ sadržaja za društvene mreže. EXIT i UNICEF nastoje da ukažu na ogroman značaj kontakta uživo za mentalno zdravlje, pogotovo u digitalnom dobu kod mladih ljudi. U sklopu kampanje postojaće niz aktivacija i zona na događajima koje organizuje EXIT, počevši već od Sea Star festivala ovog vikenda.

Takođe, mladima i svima koje ova tema interesuje, dostupan je sajt lifeislive.org, koji će tokom ove dugogodišnje akcije biti ispunjen edukativnim sadržajima. Kampanja usmerava i na UNICEF-ovu i OPENS-ovu platformu svejeok.rs, na kojoj se nalaze korisne informacije o problemima s kojima se mladi susreću i proverenim načinima za njihovo rešavanje. Platforma SVE JE OK nudi mladima edukativne i interaktivne tekstove, a ukoliko osete potrebu, mogu anonimno i besplatno da razgovaraju sa stručnjacima putem četa, telefona ili da dogovore onlajn savetovanje u okviru sekcije PODRŠKA.

