Rammstein u Beogradu: Drugi koncert, drugi rekord - Istorijska noć na Ušću

Nakon dve nezaboravne večeri, Beograd se još uvek oporavlja od naleta energije i spektakla koje su priredili Rammstein na Ušću. Drugi koncert nemačkih industrial metal titana zacementirao je njihovu reputaciju najvećeg i najimpresivnijeg live benda na svetu, dok je Beograd ponovo postao važan deo muzičke scene u Evropi.

Oko 120 hiljada ljudi imao je priliku da tokom dva dana vidi svoj omiljeni bend, a Beograd je poslednjih dana bukvalno bio preplavljen posetiocima iz svih delova Evrope – bilo je tu fanova iz svih zemalja regiona, posetilaca iz Velike Britanije, Francuske, Holandije, Danske, Turske, Rusije, Ukrajine, ali i onih koji su došli čak sa drugog kontinenta - iz Ujedinjenih Arapskih Emirata! Restorani i kafići ovih dana bili su popunjeni do poslednjeg mesta, a smeštajni kapaciteti u prestonici nedeljama su bili popunjeni pred zakazane nastupe – u hotelima je bilo nemoguće naći sobu, privatni smeštaj u užem i širem centru grada odavno je bio bukiran, pa mnogi su bili prinuđeni da iznajmljuju kuće i sobe u prigradskim naseljima: u Barajevu, Grockoj, Jakovu, Ledinama, Zemun Polju i drugim opštinama.

I sudeći prema onome što su Lindeman i ekipa priredili publici tokom dve večeri na Ušću, blago je reći da je vredelo: Rammstein je isporučio svoj prepoznatljiv eksplozivan spoj zvuka, svetla i neverovatno zahtevnih pirotehničkih elemenata, koji su zaštitni znak benda. Tokom više od dva sata svirke, uspeli su da u potpunosti premaše očekivanja publike koja je sve vreme, u ekstazi, u takt pratila čuvenu šestorku – od uvodnih taktova Hendlove "Muzike za kraljevski vatromet" kojom je zvanično započet njihov nastup, preko dobro poznatih hitova poput „Du Hast“, "Deutchland", „Engel“, „Mein Teil", „Sonne“, „Du riechst so gut", "Ich will" pa sve do numere „Adieu", kojom su čuveni Nemci završili svoj nastup. Kao i prethodne večeri, frontmen je pozdravio publiku na srpskom, a čulo se i ono čuveno „Ruke gore“, što je izazvalo neviđene ovacije i euforiju na prepunom Ušću.

Koncerti benda Rammstein nisu samo doneli nezaboravno muzičko iskustvo, već su imali značajan uticaj i na muzičku industriju u Srbiji, kao i na grad Beograd i čitavu državu: sa oko 120 hiljada posetilaca iz raznih delova Evrope i šire, grad je doživeo pravu turističku ekspanziju, a lokalna privreda podstaknuta je kroz potrošnju i turističke aktivnosti. Jednako važno, srpska prestonica se ovim nastupima vratila na mapu mega turneja najpoznatijih svetskih izvođača, a Skymusic, koji je organizator, ovim je najavio novu eru zabavne industrije u Srbiji.