MISTER BIN U KOLIMA! Vozili smo mini kuper S, moćni ulični karting koji jedva čeka ŽUTO NA SEMAFORU!

Mister Bin je u kolima - to vam misle. Smeškaju se smotanom "Englezu", koji je veći od auta... A onda se pali žuto i Mister Bin ih za sekund ostavlja u prašini!

Na testu Kurira je "mini kuper S" (cooper S). Bomba u maloj boci. Na manje od četiri metra karoserije spakovano je 192 KS. Malo kila, mnogo "konja", nema tu mnogo filozofije. Matematika je jasna- lansiranje do stotke traje 6,7 sekundi, a plafon brzine je 235 km/h. Šta onda treba ovde uraditi - vezati pojas jako, i pritisnuti pedalu do metala. Eto sreće, eto radosti. Snaga vas bije po leđima, a "mini" grabi maksi napred. Gas, gas, malo kočenja, pa opet gas. Karting je prošlost, zabava ima novo ime, "kuper S"! Milina nas miluje, svaki put kada "mini" zaleprša asfaltom.

Duga je istorija engleskog mališana, ali od svega je ostala samo "britanka" na zadnjim svetlima. S početka milenijuma kupili su ih Nemci, a od tada je ovo BMW. Nekada ljuti protivnici prvi put su se spojili, verovali ili ne, upravo kod "MINI korala". Za neupućene, to je kao da se Srbi i Hrvati, za dvadesetak godina nađu "na pola puta".

Nemci već dve decenije uspešno šefuju Englezima (kao da Srbima šefuju Hrvati), pa sada vozimo treću generaciju "minija" u snažnoj "kuper S" verziji, i to restilizovanu. Englezima u fabrici možda i nije pravo, ali rade posao kao Nemci. "Mini" je kvalitetan, dobro urađen, snažan, harizmatičan, ali mnogo je važnije to što je brz. U novom modelu, 1,6 je zamenjen sa 2,0-litarskim benzincem. Dobio je još 8 KS, ukupno 192 konjske snage. "Kuper" mora da ima snagu, jer je na orignalnom "miniju" upravo dodatne "konje" obezbedio legendarni Džon Kuper, čije ime nosi.

Važnije je to što je snaga pod kontrolom - što znači svašta (ako suprotstavimo slogan "snaga bez kontrole ne znači ništa"). Dakle, "kuper super" je stabilan, predvidiv i ukrotljiv. Ima tu i kreativnosti, jer naime, sem blago umivenog izgleda, u korist snage tu je sedmostepeni automatski menjač sa dvostrukim kvačilom. Tu je S mod, ali i klackalice za volanom. Što se novina tiče na karoseriji, tu je "flet logo", nova kružna LED prednja svetla, kao i linije koje prave britansku zastavu pozadi. Ipak, on je isti, neki mu to zameraju, a neki ne bi ništa tu menjali.

On nosi trkačke gene i slavu trkačkog sporta. Naime, u Monte Karlu je triput osvajao prvo mesto - 1964, 1965. i 1967 godine. Koristi stari trik, pa točkove nosi na vrhu karoserije. Igra je beskrajna, svaki stisak gasa, svaka krivina, svako ubrzanje proizvodi radost. Blagi drift je njegova specijalnost, pa se vozač odlično oseća svaki put kada udari kontru i tako kliza sve dok se ne namesti na pravac. Ovo je moćan karting u koga uvek jedna čekamo da sednemo.

Inače, treća restilizovana generacija je duža za čak 98, a međuosovinsko rastojanje za 28 mm. "Kuper S" je i širi za 44 mm i viši za 7 mm, pa je i prtljažnik "jači" za čak 51 litar! Ipak, sve ovo ne znači da ćete pozadi moći da smestite bilo koga, osim ako se prednja sedišta dobro ne prevuku napred. Enterijer je u klasičnom "disko" fazonu. Mnogo toga je dobro, na primer start-stop taster, pa "avionske komande", a bilo koje dugme da pritisnete, menja se boja na krugu centralnog displeja. Ipak, ne valja to što vozač ispred sebe gleda u narandžasti displej, što je monotono.

"Kuper S" se ipak vadi kada doda gas. Tada je važan samo "maser" koji vas bije po leđima. Sem toga, i potrošnja je korektna, u gradu je ispod 9, ali bez uživanja u G silama. Na magistrali smo, vozeći između 80 i 90 km/h postigli i proseke manje od 4,5 litara.

Zabava sada ima i popust, a upravo ovih dana "Mini Srbija" je pripremila posebne pogodnosti za kupovinu "kupera S", a akcijske cene donose uštede koje premašuju 4.000 evra! Tako je "kuper S", sa manuelnim menjačem, čija redovna cena sa dodatnom opremom iznosi 30.280, sada dostupan po ceni od 25.990 evra. Cena varira u zavisnosti od personalizacije, a možete da menjate sve - da birate boje krova, tekstila, retrovizora, točkova...

Dakle, ne važi stara deviza da se "mini" plaća zlatom. Na vlasnicima je samo da pritisnu gas.

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

MINI COOPER S

Motor: 1.998 ccm

Snaga: 192 KS, pri 5.000-6.000 o/min

Momenat: 280 Nm

Masa: 1195 kg

Ubrzanje 0 - 100 km/h: 6,7 s

Maks. brzina: 235 km/h

Dužina / širina / visina:

3.850 / 1.727 / 1.414 mm

Međuos. razmak: 2.495 mm

Prtljažnik: 211 l

Potrošnja na testu (grad): 9 l

