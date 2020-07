ZEMLJA JE POD NAPONOM, VLADARI TERENA NA STRUJU: Džip pokazao renegejd i kompas u plag-in verzijama, novi ZNAK JE 4XE!

Evolucija brenda Jeep® apsolutno oslikava njegove centralne vrednosti a to su sloboda, avantura, autentičnost i strast, i to su stubovi reputacije ovog brenda širom sveta. Najnoviji korak u evolucionom napretku brenda Jeep je iskorak u svet elektrifikacije. Sve je urađeno u više faza tokom kojih je brend pripremao svoje rešenje za plug-in hibridni pogon koji je u stanju da unapredi legendarne terenske sposobnosti svih terenaca ovog brenda.

Kao brend, Jeep je oduvek bio pionir u novim segmentima i u razvoju novih tehnologija. Legenda o ovom brendu započela je 1941. godine sa modelom Willys-Overland, prvim 4x4 vozilom koje je imalo masovnu proizvodnju i nastavljena je 1949. godine predstavljanjem modela Willys Wagon sa pogonom na sva četiri točka, čime je kreiran segment terenskih vozila. Njegove svetski poznate terenske sposobnosti traju do današnjeg dana. Udobnost, upravljanje i povezanost su vremenom poboljšavani, paralelno sa performansama ovih SUV vozila brenda Jeep na svim terenima. Brend Jeep danas pravi još jedan veliki evolucioni korak ka poštovanju životne sredine i smanjenju ukupnog troška posedovanja automobila, predstavljajući nove modele Renegade 4xe i Compass 4xe plug-in hibridna električna vozila.

Beskompromisno hibridno rešenje, koje spaja neprikosnovene tehničke sadržaje svakog Jeep terenca, daje snagu kako modelu Jeep Renegade 4xe tako i modelu Jeep Compass 4xe i pretvara ih u vozila koja pružaju apsolutnu slobodu, a istovremeno podižu na viši nivo njihove sposobnosti uz pomoć najnaprednijih ekoloških tehnologija. To je "Jeep pristup" elektrifikaciji.

4xe

Svako Jeep plug-in hibridno vozilo će imati 4xe značku koja označava osnove efikasnosti, performansi i odgovornosti. To će biti Jeep terenci sa najboljom potrošnjom goriva ikada: nova 4xe tehnologija će ponuditi pogon sa nultom emisijom štetnih gasova i porodicu novih, plug-in hibridnih električnih modela koji donose autonomiju i lako punjenje.

Efikasnost nije postignuta na uštrb performansi. Svako Jeep 4xe vozilo ostaje verno svojoj terenskoj vokaciji, pritom unapređujući doživljaj u drumskoj vožnji, uz odličan odziv i ubrzanje. Povećan obrtni moment koji stvara električni pogonski sistem kao i sposobnost da se on izuzetno precizno podešava garantuje još bolje sposobnosti pogona na četiri točka po bilo kom terenu, za zahtevne terenske avanture. Na posletku, 4xe označava odgovornost i poštovanje prema životnoj sredini. Zahvaljujući plug-in hibridnoj tehnologiji, emisija ugljen-dioksida je ispod 50g/km u hibridnom režimu* i smanjeni su troškovi posedovanja vozila.

Pažnja brenda Jeep na održivost je mnogo temeljnija od navedenog i počinje čak i pre nego što vozila izađu na ulice, zahvaljujući proizvodnom ciklusu koji je osmišljen da ima najmanji mogući uticaj na životnu sredinu.

Evolucija vozila za sve vrste terena

Svetska premiera elektrifikovanog Jeep terenca koji je pionir u svom segmentu održana je tokom Međunarodnog sajma automobila u Ženevi 2019. godine. Ova prestižna pozornica je odabrana za ovo veoma važno predstavljanje dok je razvoj modela, uključujući i postavljanje proizvodnih linija već bilo u toku. Jeep Renegade 4xe i Jeep Compass 4xe se proizvode u FCA fabrici u Melfiju u regiji Bazilikata (Italija), gde se Jeep Renegade proizvodi još od 2014. godine. Akademija u okviru ove fabrike koja predstavlja rasadnik ideja i eksperimenata, a "fabrika talenata" za razvoj kadrovskih potencijala je ustanovljena u fabrici Melfi iste godine i od tada je dala značajan doprinos strategiji elektrifikacije FCA grupe. U međuvremenu, ovaj primer je inspirisao brojne druge fabrike u okviru FCA grupe da otvore sopstvene Akademije . Industrijski centar u regiji Bazilikata bio je logičan izbor za proizvodnju prvih plug-in hibridnih Jeep modela u regionu EMEA, čime je ispisano novo poglavlje u istoriji ovog brenda.

Iako se Jeep 4xe terenci proizvode u Melfiju, prvoj Jeep fabrici izvan Severne Amerike koja obuhvata ceo proizvodni ciklus, razvojni proces je dostigao svoj zenit na test poligonu Arjeplog u švedskoj Laponiji. Do 3.800 kilometara drumskih testova je zabeleženo na putu od Torina do Arjeploga kako bi se plug-in hibridi brenda Jeep dokazali u svim uslovima sa kojima bi kupci potencijalno mogli da se susretnu. Konstantna posvećenost i čitav niz kompleksnih aktivnosti je izvršeno kako bi se osigurali kvalitet, bezbednost, pouzdanost i udobnost u svim uslovima. Nova plug-in hibridna tehnologija unapređuje sposobnosti Jeep terenaca. Sa jedne strane, ona poboljšava njihove terenske sposobnosti, a sa druge strane unapređuje performanse u svakodnevnoj vožnji po putu. Ovi modeli ne samo da se osećaju kao kod kuće na pesku, u blatu, na kamenitim podlogama, snegu ili ledu, već njihove sposobnosti i uživanje u vožnji dolaze do izražaja i u gradskoj vožnji. Testiranja su nastavljena tokom zime 2019. godine u Arjeplogu i tokom dugo očekivanog Jeep Winter događaja u gradiću Šampolik (region Doline Aosta, Italija), gde je ovaj brend pružio uvid u funkcionisanje 4xe sistema putem unakrsnog presdetaljnog pregleda modela Jeep Renagade koji je tamo bio izložen. Početkom 2020. godine je debitovala „First Edition“, ekskluzivna premijerna izdanja modela Jeep Renegade 4xe i Jeep Compass 4xe. Kupci koji su ih unapred naručili sa namenskog vebsajta su dobili priliku da potvrde svoju narudžbinu i budu prvi koji će voziti model Jeep 4xe (preko hiljadu narudžbina je stiglo na osam tržišta, sa preko stotinu hiljada poseta na vebsajtu). Narudžbine za čitavu gamu modela Renegade 4xe i Compass 4xe su otvorene za kupce širom Evrope u julu. Ovo je važan korak u evolutivnom procesu brenda, koji je bio orijentisan više nego ikad na održivost i elektrifikaciju. Ovo je evolucija u skladu sa istorijom brenda Jeep, koji je tradicionalno jedan od brendova tesno u dodiru sa prirodom. Svaki Jeep terenac se pravi da odvede kupce na mesta koja bi inače bila nedostupna – i od danas oni mogu nastaviti to da rade uz nultu emisiju, bez buke i na obziran, odgovoran i održiv način.

Lider u vožnji van staze i ekološkim tehnologijama

Elektrifikacija će odvesti brend Jeep u budućnost, dok teži da postane lider u ekološkoj premijum tehnologiji. Ova posvećenost kreće od Italije i Evrope, gde se prave plug-in hibridni modeli Renegade i Compass sa Jeep 4xe tehnologijom.

Zahvaljujući plug-in hibridnoj tehnologiji, novi 4xe modeli nude najbolje performanse i dinamiku u vožnji od svih modela Jeep Renegade i Compass ikad. Oni su bukvalno sposobni da „idu svuda i rade sve“, što je dobro poznati slogan brenda „Go Anywhere Do Anything“ i poseduju 4x4 sposobnost koja je usavršavana tokom skoro 80 godina istorije. U isto vreme, oni su idealna vozila za svakodnevnu vožnju u gradu, zahvaljujući plug-in hibridnoj električnoj tehnologiji koja u potpuno električnom režimu omogućava kupcima da se voze uz nultu emisiju štetnih gasova i prosečnu autonomiju od 50 km*. Na dužim putovanjima, sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem, emisije CO2 su ispod 50 gr/km u hibridnom režimu*, dok u slučaju duže vožnje van staze, dva električna motora sa Powerloop tehnologijom osiguravaju da je eAWD vuča uvek dostupna za savladavanje ekstremnih avantura bez briga. Električna Jeep vozila će biti najefikasniji i najviše ekološki Jeep modeli ikad, i biće otelotvorenje moderne vizije sposobnosti, koja pruža savršenu ravnotežu između efikasnosti, zabavne vožnje, bezbednosti i brige o životnoj sredini.

„Plavi“ dizajnerski elementi obeležavaju nove 4xe modele Renegade i Compass

Na spoljašnjosti, novi Jeep 4xe modeli imaju iste znakove dizajna kao i njihove verzije sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem (SUS) ali se izdvajaju zahvaljujući upadljivim plavim bojama na prednjoj Jeep znački i zadnjim 4xe i Jeep logotipima. Plavi naglašeni detalji krase i bočne značke sa imenima Renegade i Compass, dok utičnica za punjenje ima poklopac koji se otvara na dodir i nalazi se sa zadnje leve strane vozila. Ekskluzivan sadržaj čini Jeep 4xe modele tehnološki najsavremenijim Jeep terencima ikad. Unutar kabine, 7-inčni TFT ektran u boji i Uconnect sistem za navigaciju sa 8,4-inčnim ekranom osetljivim na dodir, Apple CarPlay, Android Auto i Radio DAB su deo ponude (u zavisnosti od tržišta). Oba prikazuju specifične informacije za elektrifikovanu vožnju. 4xe modeli takođe imaju novi 6-brzinski automatski menjač, unapređen Selec-Terrain rotacijski sistem za kontrolu sa eAWD režimima (4WD Lock, 4WD Low, Hill Descent Control) za uključivanje različitih režima vožnje - Auto, Snow, Mud & Sand, i Rock – uključujući i novi režim Sport za bolji odziv pri davanju gasa i upravljanju, koji se nalazi samo u 4xe verzijama modela Renegade i Compass. Black Wizard detalji krase ventilacijski otvor, zvučnik, i okvire centralne konzole u Limited i S paketima opreme, dok Trailhawk paket opreme ima Ruby Red okvire.

Jeep Renegade i Jeep Compass 4xe, snaga i performanse

I Jeep Renegade 4xe i Compass 4xe uparuju 1,3-litarske turbo benzinske motore sa električnim motorom koji se nalazi između zadnje osovine, kojeg napaja 11,4 kWh baterija koja se može ponovo puniti tokom vožnje ili putem utičnice kod kuće sa kućnim utikačem, korišćenjem efikasnog i praktičnog uređaja easyWallbox ili naprednijeg Connected Wallbox, ili na nekom od javnih mesta za punjenje. Efikasni 1,3-litarski turbo motor sam isporučuje 130 KS ili 180 KS, plus 60 KS koje razvija električni motor, što daje konačan zbir od 190 KS (verzija Limited) ili 240 KS (Trailhawk i S verzije).

Što se tiče obrtnog momenta, električni motor razvija 250 Nm, dok motor sa unutrašnjim sagorevanjem isporučuje 270 Nm. Kombinacija motora sa unutrašnjim sagorevanjem i električnih jedinica garantuje performanse i maksimalan užitak u vožnji: ubrzanje od 0 do 100 km/h za oko 7.5 sekundi, maksimalnom brzinom od 130 km/h u potpuno električnom režimu, i do 200 km/h u hibridnom režimu.

Kompletna ponuda

Nova ponuda Jeep Renegade 4xe i Jeep Compass 4xe se sastoji od tri nivoa opreme – Limited, S i Trailhawk – svi imaju pogon na četiri točka (eAWD), 6-brzinski automatski menjač i dva nivoa snage: 190 ili 240 KS.

Dostupan odabir za željeni izgled ide do 18 različitih boja spoljašnjosti za model Renegade i 22 za Compass, uključujući Alpine White, Glacier, Granite Crystal, Jetset Blue, Blue Shade, Sting Grey, Colorado Red, Carbon Black i Solid Black, plus 3 posebne boje za Renegade – Bikini i Omaha Orange (obe dostupne na svim nivoima opreme osim S) i Matt Green (samo Trailhawk). Dodatne tri boje koje su ekskluzivne za model Compass - Ivory Tri-Coat, Blue Italia i Techno Green. Takođe, do 6 posebnih felni je dostupno za Renegade 4xe i 7 za Compass 4xe.

Bezbednost

Što se tiče bezbednosti, novi 4xe modeli dolaze sa najnaprednijim ADAS sistemima na tržištu, uključujući i Full LED farove visoke vidljivosti (standardni ili opcionalni na modelu Renegade u zavisnosti od verzije), Bi-Xenon farovi (na modelu Compass), standardni Forward Collision Warning sistem upozorenja na sudar i Lane Departure Warning Plus (održavanje pozicije do trake), Intelligent Speed Assist (prilagođavanje brzine) i Traffic Sign Recognition (sistem za prepoznavanje saobraćajnih znakova - samo na modelu Renegade) i prednji (opcionalni na modelu Compass) kao i zadnji senzori za parkiranje. Dostupne bezbednosne funkcionalnosti uključuju Blind Spot Detection sistem nadzora slepe tačke, ParkView zadnja kamara za kretanje unazad sa orijentacionim linijama, Park Assist sistem za automatsko parkiranje i Keyless Go sistem. Jeep Renegade 4xe takođe ima Drowsy Driver Detection sistem koji prati umor vozača kao standard koja je prvi put ponuđen na Jeep modelu.

INŽENJERING

Šema i rad Jeep 4xe hibridnog pogonskog sistema

Jeep Renegade 4xe i Jeep Compass 4xe pogonski sistem integriše dva elektro motora i bateriju od 11,4 kWh, sa ekonomičnim 1,3-litarskim turbo benzinskim motorom i 6-brzinskim automatskim menjačem. Ova arhitektura daje dva automobila u jednom: električno vozilo sa baterijom koje ima električni motor i visokonaponsku litijum-jonsku bateriju na zadnjoj osovini, i konvencionalno vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na prednjoj osovini. Ključni elementi Renegade i Compass 4xe pogonskog sistema su: • 1,3-litarski, 4-cilindarski turbo benzinski motor sa unutrašnjim sagorevanjem koji isporučuje 130 ili 180 KS i 270 Nm obrtnog momenta. • Dva elektro motora, od kojih se jedan nalazi na prednjoj osovini i povezan je sa motorom na unutrašnje sagorevanje tako da, pored zajedničkog rada sa motorom, može da deluje i kao visokonaponski generator, po potrebi. Drugi se nalazi na zadnjoj osovini i ima reduktor i integrisani diferencijal (e-osovina) Isporučuje 60 KS snage i 250 Nm obrtnog momenta, stvara pogon i vrši rekuperaciju energije tokom kočenja. • Litijum-jonska, nikl-mangan-kobaltna, baterija od 11,4 kWh i 400 volti napaja e-osovinu i nalazi se na bezbednom mestu, ispod drugog reda sedišta. • Integrisani modul za kontrolu punjenja visokonaponskih i konvencionalnih 12-voltnih baterija automobila koji je kompaktne veličine i montiran je u gepeku.

Kombinovana snaga dva izvora energije (električne i toplotne) je 190 KS ili 240 KS.

Arhitektura 4xe hibridnog pogona

1,3-litarski turbo benzinski motor koji pokreće 4xe modele Renegade i Compass pripada novoj FCA globalnoj porodici malih motora. Zasnovan je na modularnoj strukturi i dostupan je u 4xe verzijama sa 4-cilindarskom konfiguracijom sa dva nivoa snage: 130 ili 180 KS. Osnovna struktura 1,3-litarskog turbo benzinskog motora 4xe modela Renegade i Compass garantuje efikasnost, modularnost, i značajan stepen standardizacije što se tiče komponenti i procesa proizvodnje, fleksibilnost, i potencijalni budući razvoj. Napravljen je u potpunosti od aluminijuma kako bi bio što lakši (težak je 106 kilograma). Karter motora, razvijen u partnerstvu s kompanijom Teksid, napravljen je od legure aluminijuma livene pod visokim pritiskom. Nakon proučavanja različitih dizajna kartera motora, odabrana je arhitektura po sistemu bedplate, koja nudi najbolji odnos težine, strukturnih performansi, buke i vibracija. Kao i sve turbo verzije u porodici Global Small Engine, sadrži i ekskluzivnu MultiAir tehnologiju treće generacije koja unapređuje efikasnost sagorevanja podešavanjem otvaranja ventila i njegove dinamike, i dalje optimizuje nezavisno otvaranje i zatvaranje ventila. Integracijom elektromotora na osovinama bilo je moguće da se dizajnira kontrolna logika koja optimizuje dinamiku i efikasnost motora sa unutrašnjim sagorevanjem i automatskog prenosa. Rezultat je prednja osovina koja je superiorna u odnosu na bilo koji slični uobičajeni pogonski sistem, koji nudi živo, prijatno i efikasno iskustvo.

Baterija čuva kapacitet gepeka i unutrašnjeg prostora

Litijumsko-jonski set baterija od 11,4 kWh i 400 volti koristi hemijsku mešavinu kobalta-nikla i mangana/grafita. Nalazi se ispod drugog reda sedišta, gde je zaštićena od spoljašnjih faktora. Nalazi se u čeličnom kućištu, a set je opremljen posebnim kolom za grejanje i hlađenje, kako bi baterija bila na optimalnoj temperaturi radi najboljih performansi. Baterija snage 11,4 kWh omogućava modelima Renegade i Compass 4xe da pređu u proseku 50 kilometara* u potpuno električnom režimu s nultom emisijom štetnih gasova. Hibridni sistem takođe znači da je u set baterija ugrađen inverter energije (PIM), koji je takođe zaštićen od oštećenja. Važno zapažanje na dizajnu Jeep 4xe modela je da su male dimenzije modula za punjenje postavljenog u delu tovarnog prostora i raspored električnog motora ispod poda znači da je kapacitet gepeka praktično isti kao u verziji s običnim motorom (330 litara za Renegade i 420 litara za Compass – kada su sedišta podignuta). U isto vreme, dvostruka funkcija gepeka, sa izdignutom površinom za utovar u gornjem delu, i maksimalnim kapacitetom za prtljag na dnu, zadržana je. Ovaj raspored znači da rezervni točak može da se skladišti ispod prtljažnika 4xe verzije oba modela.

Električni režimi vožnje

Kupci novih modela Jeep Renegade i Compass 4xe mogu da personalizuju svoje iskustvo u vožnji na osnovu svojih ličnih potreba i vrste putovanja, kao što su svakodnevne vožnje u gradu, za koje je sasvim električna vožnja idealna, ili uzbudljive terenske avanture na ekstremnim površinama, u kontaktu s prirodom, u autentičnom Jeep stilu.

Sistem ima tri moda - Hybrid, Electric, i E-save. Željeni režim može da se odabere pomoću dugmeta za aktivaciju ispred menjača. U svim režimima, sistem regenerativnog kočenja vraća energiju tokom pasivnih faza vožnje (kao što je usporavanje ili blago kočenje). Takođe, Renegade i Compass 4xe biće u hibridnom modu čim baterija dostigne minimum, nezavisno od izabranog moda. Detaljnije ispod:

• HYBRID je osnovni režim koji se aktivira kada se automobil upali. Dizajniran je tako da sistemom upravlja na najefikasniji način, optimizujući snagu i svodeći potrošnju goriva na najmanji nivo. Motor s internim sagorevanjem i električni motor rade zajedno u skladu s vrstom puta, sa fazama povratka energije tokom kočenja. Prvobitno, sistem daje prednost električnoj vožnji (tako da energiju daje električni motor). Kada baterija dostigne minimalni nivo punjenja (nazvan „SOC“, State of Charge), motor s unutrašnjim sagorevanjem se koristi za pogon. Sistem vrši upravljanje nad paljenjem i intervencijama pomoću algoritma za optimizaciju (hibridni kontrolni procesor – HCP) koji je dizajniran za maksimizaciju nivoa efikasnosti. • ELECTRIC je režim koji pruža potpuno električnu prosečnu autonomiju od 50 kilometara* sa nultim emisijama. Dizajniran je da maksimizuje iskustvo električne vožnje pomoću različite kalibracije HCP algoritma za optimizaciju. Automobil je u isključivo električnom režimu dokle god ima dovoljno energije u bateriji. Sistem se automatski prebacuje na HYBRID režim kada se baterija kompletno isprazni, ili kada ga vozač isključi. Može da postigne maksimalnu brzinu od 130 km/h. Ovo je idealan režim za vožnju po gradskim centrima s gustim saobraćajem, i ograničenjima emisija. • E-SAVE , s druge strane, je režim za održavanje nivoa baterije, ili punjenje tokom vožnje pomoću motora sa unutrašnjim sagorevanjem. E-SAVE režim ima dva sekundarna moda, koji se zovu Battery Save (pasivni E-SAVE) i Battery Charge (aktivni E-SAVE), koji se mogu aktivirati na ekranu Uconnect sistema. ◦ Passive E-SAVE ili Battery Save: održava nivo punjenja baterije, primarno se oslanjajući na motor s unutrašnjim sagorevanjem; ◦ Aktivni E-SAVE ili Battery Charge: puni bateriju do 80% pomoću rada motora sa unutrašnjim sagorevanjem, na kome radi kombinovani prednji električni generator.

U HYBRID režimu – algoritam za optimizaciju (HCP) garantuje efikasnost sistema, pomoću modulacije zajedničkih intervencija elektro motora i motora sa unutrašnjim sagorevanjem u skladu s nivoom punjanja baterije. HCP algoritam automatski modulira distribuciju obrtnog momenta između električnog motora i motora s unutrašnjim sagorevanjem. Motor s unutrašnjim sagorevanjem interveniše kada god su potrebne performanse više od onih koje električni motor može da pruži sam. Algoritam za optimizaciju vožnje HYBRID moda je osmišljen tako da obezbedi najefikasniju konfiguraciju automobila u skladu sa sledećim faktorima: • Nivoa energije (State Of Charge/nivo punjenja) paketa baterija • Mapa efikasnosti električnog motora i motora s unutrašnjim sagorevanjem • Zahtevima u vezi s performansama vozača • Situacija na putu i okolini (nagnuća, temperature sredine, itd.)

Intervencije motora sa unutrašnjim sagorevanjem tokom vožnje mogu da zavise od različitih kombinacija ovih faktora. Kada je nivo napunjenosti baterije nizak, motor s unutrašnjim sagorevanjem se aktivira kako bi pružio odgovarajući obrtni momenat prednjim točkovima, dopunjujući nedostatak električne snage na zadnjim.

Regenerativno kočenje

Regenerativno kočenje je osnovni element ekološke prirode Jeep 4xe modela, omogućavajući da se kinetička energija povrati tokom usporavanja ili kočenja. Energija se čuva u setu baterija, umesto da ispari kao toplota s kočionih diskova. Uobičajeni sistem kočnica koristi se za zaustavljanje automobila u slučaju hitnog kočenja, ili pri vožnji vrlo niskih brzina.

eCoasting (električni ler)

Ovaj režim interveniše umesto kočnice izduvnog sistema motora kada se kvačilo otpusti, omogućavajući povratak energije kada automobil usporava čak i kada pedala za kočenje nije pritisnuta. Može se podešavati pomoću dugmeta na centralnom delu, ispod ručice menjača. Regenerativno kočenje je uvek aktivno nezavisno od režima vožnje (motor s unutrašnjim sagorevanjem ili električni) kako bi se maksimizovao povraćaj energije kada pedale za kvačilo i kočnicu nisu pritisnute. Režim eCoasting može da se aktivira u modelima Renegade i Compass 4xe kada je menjač u „D“ (Drive) poziciji. Pritiskom na „eCoasting“ dugme mogu se aktivirati dva različita nivoa intenziteta, manji ili veći. Svetlo upozorenja na instrument tabli ukazuje aktiviranje pomoću dve različite boje: • Bela („Normal“) ako je funkcija „Intense“ odabrana ali nije aktivna (papučica gasa nije pritisnuta); • Zelena, ako je funkcija „Intense“ odabrana i jeste aktivna (papučica gasa jeste pritisnuta).

Nakon što vozač aktivira „intenzivniju“ funkciju, kalibracija regenerativnog kočenja je izraženija pri „vožnji u leru“, tj. kada vozač ne pritiska pedalu za ubrzanje. Ova funkcija smanjuje brzinu brže od standardnog regenerativnog kočenja, i generiše više elektriciteta koji će biti prenet u bateriju. Posebna poruka će se pojaviti na instrument tabli tokom prelaza s funkcije „Intense“ na „Normal“ i obratno.

Mogućnosti terenske vožnje i Jeep-ov hibridni e-AWD sistem

Legendarne mogućnost terenske vožnje Jeep-a garantuje sistem Jeep Active Drive Low system, koji je deo svih paketa opreme modela Compass i Renegade 4xe trims. Nova plug-in hybrid tehnologija poboljšava mogućnosti terenske vožnje oba modela, kombinacijom dva pogona, što rezultuje većim obrtnim momentom. Model Trailhawk 4xe, na primer, specijalizovani paket opreme za terensku vožnju s ukupnom snagom od 240 KS – ima povećanje u proizvodnji obrtnog momenta od 50% u odnosu na Trailhawk model na dizel od 170 KS. Nadalje, zahvaljujući novoj 4xe tehnologiji, prianjanje zadnje osovine nije obezbeđeno pomoću kardanskog vratila, već posebnog električnog motora. To omogućava da dve osovine budu odvojene, i da se obrtni momenat kontroliše nezavisno na način koji je efikasniji od mehaničkog sistema, pri čemu se prianjanje isporučuje na zadnje točkove momentalno, čim je potrebno.

Jeep Selec-Terrain™

Jeep Active Drive Low uparen je sa sistemom kontrole prianjanja Jeep Selec-Terrain sa do pet režima vožnje. Selec-Terrain obuhvata i funkciju Hill Descent Control za superiorne mogućnosti terenske vožnje. Korišćenjem Selec-Terrain, vozač može da odabere idealan režim vožnje kako bi bezbedno vozio po svakom tipu terena: • Auto: standardni režim, obezbeđuje stalno upravljanje prianjanjem, pogodan za vožnju na putevima i van njih. • Sport: koristi i električni motor i motor s unutrašnjim sagorevanjem kako bi isporučio sportske performanse vožnje. Kao novina na modelima Renegade i Compass, ovaj dinamičan režim vožnje čini svakodnevnu gradsku vožnju prijatnijim iskustvom, time što omogućava bolje skretanje, poboljšava reakcije kvačila, i unapređuje sistem prenosa pomoću snažnijih prenosa, za maksimalnu snagu i obrtni momenat. • Snow: omogućava prianjanje u ekstremnim uslovima. Dizajniran je da se koristi na putevima i van njih, u slučaju površina sa lošom prianjanjem, kao što su putevi pokriveni snegom. • Sand/Mud: Režim za terensku vožnju za površine s lošim prianjanjem, kao što su blato ili pesak, kako bi se obezbedila maksimalno prianjanje. • Rock (samo u verziji Trailhawk): Ovaj režim je dostupan samo kada je aktiviran 4WD Low režim. Sistem podešava automobil tako da omogući maksimalan nivo prianjanja i mogućnosti skretanja na površinama s lošim prianjanjem van puteva. Pored toga, predstavlja referentnu tačku performansi terenske vožnje. Koristi se za penjanje po preprekama, kao što je veliko kamenje.

Nadalje, Jeep Selec-Terrain sistem za kontrolu prianjanja omogućava upravljanje AWD sistemom na modelima Renegade i Compass 4xe pomoću kombinacije pet dinamičnih režima – Auto, Sport, Mud/Sand, Snow i Rock (poslednji je dostupan samo u Trailhawk verziji) na dva različita 4x4 moda prianjanja, u zavisnosti od situacije s kojom se vozač suočava: • 4WD Lock: Ova funkcija aktivira konstantan pogon na sva četiri točka pri brzinama do 15 km/h, i zadnji električni motor (P4) je stalno aktivan kako bi obezbedio 4x4 prianjanje pri niskim brzinama, s konstantnom distribucijom obrtnog momenta između dve osovine (odnos distribucije zavisi od odabranog Terrain moda). Pri brzinama većim od 15 km/h, AWD se može aktivirati na zahtev. U poređenju s klasičnim, mehaničkim AWD sistemom, brzina reakcija zadnjeg električnog motora (P4) omogućava i brže aktiviranje. Punu funkcionalnost 4xe vožnje s pogonom na četiri točka garantovano je funkcijom „Poverlooping“ koja se aktivira kada je nivo punjenja baterije nizak. Ona obezbeđuje da će prednji električni motor, mehanički povezan s motorom s internim sagorevanje, stalno generisati struju visoke voltaže kako bi napajao zadnji elektro motor, i isporučio maksimalno prianjanje nezavisno od nivoa punjenja baterije. • 4WD Low: ovo je režim koji omogućava maksimum performansi i snage vozila na posebno zahtevnim terenima, kao što su pesak ili kamenje. U paketu Trailhawk, Rock režim u okviru sistema Selec- Terrain može se aktivirati samo u 4WD Low.

Rezultat je sposobnost Jeep 4xe modela da se izbore sa svakom situacijom odabirom najefikasnije, najbezbednijeg i najsposobnijeg moda.

4xe iskustvo vožnje

Jeep 4xe iskustvo vožnje počinje kada korisnik parkira automobil i ostavi ga uključenog u normalnu kućnu utičnicu pomoću kabla koji se dobije uz auto, ili povezanog na easyWallbox punjač veče pre vožnje. Koristeći funkciju „E-Control“, vozač može da odredi željeno vreme početka i trajanja punjenja baterije, npr. da odabere vreme po najjeftinijoj tarifi. Takođe može da programira punjenje od kuće, koristeći svoj pametni telefon.

Energija iz izvora napajanja se prenosi kroz kontrolni modul u gepeku do baterije, koja se nalazi ispod drugog reda sedišta i nastavlja do instrument table napred. Ova arhitektura daje dva automobila u jednom, odnosno električno vozilo sa visokonaponskom litijum-jonskom baterijom na zadnjoj osovini, i konvencionalno vozilo sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem koji se nalazi na prednjoj osovini.

Pre nego što se stigne do vozila, nivo napunjenosti i generalni status vozila se mogu proveriti daljinski, putem aplikacije. Tokom visokih temperatura, vozači čak mogu i da uključe klimu iz kuće, pre nego što stignu do parkinga gde je vozilo. Nakon što isključe automobil sa punjača, putovanje počinje. „Hybrid“ je standardni režim, čim se vozilo upali i automatski upravlja tokovima energije u automobilu. Kada vozač uđe u vozilo, njegov pametni telefon se automatski povezuje na Uconnect sistem, omogućavajući mu da koristi različite aplikacije na 8,4-inčnom ekranu osetljivom na dodir u automobilu.

Tokom vožnje po gradu, vozač može da odabere potpuno električni („Electric“) režim vožnje. Na ovaj način, on može lako da uđe u zone „ograničenog“ saobraćaja, jer će vozilo koristiti električni motor koji isporučuje snagu zadnjim točkovima za vožnju uz nultu emisiju. Prosečna autonomija modela Renegade i Compass 4xe u potpuno električnom režimu vožnje je 50 kilometara* a maksimalna brzina je 130 km/h. Motor sa unutrašnjim sagorevanjem se pali samo u slučaju „kickdown-a“ ili kada je nivo napunjenosti baterije nizak.

Van grada na međugradskim putevima, vozači mogu da odaberu e-Save režim i maksimizuju energetsku efikasnost kroz Battery Save funkciju. Ova funkcija održava preostali nivo napunjenosti baterije (na primer, ukoliko je ostalo 70% baterije, održava se na 70%). U ovom slučaju, motor sa unutrašnjim sagorevanjem puni bateriju kroz električni motor generator koji se nalazi na prednjoj osovini kako bi održao podešeni nivo. Druga opcija, koja se zove Battery Charge, koristi motor sa unutrašnjim sagorevanjem da napuni bateriju do 80%. Ova funkcija je posebno korisna tokom približavanja gradu, jer to znači da vozač može da dođe do centra grada sa ponovo napunjenom baterijom i može da vozi u potpuno električnom režimu bez briga.

U slučaju da vozač želi da poveća brzinu i snagu, ili mu treba bolje prianjanje tokom npr. snežnih padavina ili savladavanja strme uzbrdice, trenutak je kada modeli Jeep Renegade i Compass 4xe postaju prava vozila sa pogonom na četiri točka, i pružaju prednosti 4x4 prianjanja što se tiče upravljanja, aktivne bezbednosti i performansi. Sistem automatski pali motor sa unutrašnjim sagorevanjem na prednjoj osovini, koji pokreće prednje točkove i pretvara vozilo u eAWD, odnosno vozilo sa pogonom na svim točkovima koje je takođe hibrid. U ovoj hibridnoj konfiguraciji – motor s unutrašnjim sagorevanjem radi s prednjom osovinom, električni motor sa zadnjom – vrhunski S i Trailhawk 4xe modeli mogu da isporuče do 240 KS i 200 km/h. Sa 240 KS, ovo su najmoćniji Renegade i Compass modeli ikada proizvedeni: sa najboljim sposobnostima terenske vožnje, koji u isto vreme nude i najveće performanse i najveći užitak vožnje. Sve to bez zaboravljanja na bezbednost koju garantuje 4x4 sistem. U pogledu potrošnje goriva, hibridni režim maksimizira ekonomičnost potrošnje goriva, postižući oko 2 l/100 km* (s napunjenom baterijom).

Nakon uspešnog uspona uz pomoć prianjanja i snage koju proizvodi kombinacija tradicionalnog motora i električnog motora, vreme je za vožnju nizbrdo, i da se iskoristi kinetička energija da bi se baterija napunila. U toj fazi, zvanoj eCoasting, okretanje točkova kada pedala za ubrzanje nije pritisnuta generiše energiju, i efikasnije dopunjava bateriju.

To obezbeđuje više prednosti: štedi energiju, zarad ekonomičnosti i ekološkog aspekta, ali takođe povećava ukupnu autonomiju automobila. Regenerisanjem energije, takođe uvećava kočionu snagu modela Renegade i Compass 4xe. Režim e-Coasting može se podesiti na dva nivoa: jedan manje i jedan više intenzivan. Ovaj drugi nudi veći povraćaj energije, i veću autonomiju.

Svaki Jeep model se uvek isticao legendarnim terenskim sposobnostima, a Renegade i Compass 4xe plug-in hibridna vozila nisu izuzetak. Plug-in hibridni 4x4 je dizajniran i razvijen za 4xe modele i savršeno integriše izvor napajanja u 4x4 sistem vuče kako bi podigao terenske performanse na novi nivo. Plug-in hibridni sistem vuče je još snažniji u smislu 4WD sposobnosti od vozila sa konvencionalnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Za terensku vožnju, kupci mogu da izaberu HYBRID 4x4 režim i sistem će automatski uključiti oba sistema pogona na obe osovine. Takođe mogu da odaberu 4WD Low režim da optimizuju odziv na peskovitom ili stenovitom terenu ili 4WD Lock da „zaključaju“ stalnu 4x4 vuču do 15 km/h. Mogu koristiti Selec-Terrain sistem za kontrolu vuče sa četiri režima (koji dodaje Rock režim, ukupno pet u verziji Trailhawk) koji je osoben za sve Jeep modele (osim za model Wrangler).

Kao rezultat visokog obrtnog momenta koji se može otpustiti u zemlju skoro momentalno iz zadnjeg električnog motora – do 2.500 Nm – i mogućnosti prilagođavanja sa izuzetnom preciznošću tokom ubrzavanja i prilikom savladavanja najzahtevnijeg terena, kada je potreban nizak prenosni odnos, iskustvo terenske vožnje je preciznije i kontrolisanije. Nema potrebe da se povećava opm kako bi okrenuli točkove, dok je dinamičko opterećenje na prenos svedeno na najmanju moguću meru, što dovodi do boljeg upravljanja i brzine. Dodatno, sa tehnologijom električnog pogona na sve točkove (eAWD), zadnju vuču isporučuje namenski električni motor umesto pogonskog vratila. Dve osovine su odvojene i obrtnim momentom se može upravljati nezavisno i bolje nego na mehaničkom sistemu.

Sve komponente pod visokim naponom, uključujući kontrolne module i žice između baterije i električnih motora, su potpuno zaptiveni i vodootporni. Kao rezultat, sve 4xe verzije modela Renegade i Compass imaju sposobnost prolaska kroz vodu do 40 cm, a posebna Trailhawk terenska verzija sa „Trail Rated“ značkom može proći kroz vodu do 50 cm (samo na modelu Compass). Trailhawk verzije takođe imaju čelične zaštitne ploče za dodatnu zaštitu na grubom terenu, i specifičnu opremu, kao i uglove koji su referentni u njihovoj kategoriji (prilazni ugao od 28 stepeni, odlazni ugao od 28 stepeni, prelomni ugao od 18 stepeni, odstojanje od zemlje od 20,1 cm na modelu Renegade Trailhawk; prilazni ugao od 30,4 stepena, odlazni ugao od 33,3 stepena, prelomni ugao od 20,9 stepeni, odstojanje od zemlje od 21,3 stepena na modelu Compass Trailhawk), veće felne i gume (17’’ 235/60R17 M+S 2/Snow Flake na modelu Compass i 17” 235/55R17 M+S w/Snow Flake na modelu Renegade).

Ovo dozvoljava 4xe modelima Renegade i Compass da budu, pre svega, autentični Jeep terenci. Oni su dobri za okolinu, ali i izuzetno sposobni i zabavni za vožnju, i na stazi i van nje. USLUGE I POVEZANOST ZA ELEKTRIFIKOVANU VOŽNJU

Integrisani ekosistem koji je jednostavan i lak za korišćenje, dizajniran je da uvede kupce u svet elektrifikacije, počevši od izbora elektrifikovanog vozila

„GO 4xe LIVE“ aplikacija Za premijeru novih 4xe modela, FCA je napravio ekosistem usluga dizajniranih da uvedu kupce u svet elektrifikacije i pomogne im u biranju svog elektrifikovanog modela. Prvi primer prilagođenosti za korisnike i jednostavnosti pruža nova Jeep „GO 4xe LIVE“ aplikacija, koju je napravio tim za mobilnost kompanije FCA, a koja predstavlja novi „digitalni“ i pažljiv način da se odmah unapred vidi iskustvo koje nudi plug-in hibridno električno vozilo. Aplikacija dozvoljava svakome da uspostavi prvi kontakt sa novim elektrifikovanim tehnologijama i da otkriju prednosti prelaska na hibrid.

GO 4xe aplikacija uskoro stiže na Android i iOS operativne sisteme i moći će besplatno da se preuzme. Kada se registruju, korisnici dobijaju pristup svetu električne mobilnosti. Ova aplikacija donosi virtuelni simulator koji će vam pomoći da dobijete više informacija o novim Jeep plug-in hibridnim modelima, a tu je i test za prepoznavanje stila vožnje svakog kupca. Ova aplikacija takođe pomaže kupcima da se razumeju dva ključna aspekta električne mobilnosti: autonomiju i vreme punjenja baterije. Aplikacija GO 4xe simulira vožnju za volanom modela Jeep Renegade 4xe ili Compass 4xe po bilo kojoj stazi. Aplikacija izračunava pređenu kilometražu i indikaciju potrošene električne energije, dok istovremeno prati status baterije i preostalu autonomiju automobila na trenutnom putovanju. Ova aplikacija takođe šalje obaveštenja o dostupnim mestima za punjenje baterije na vašoj putanji, dajući vam do znanja da li na nekoj od njih treba da dopunite bateriju. Na kraju puta, aplikacija vam pokazuje potencijalnu novčanu uštedu kao i razliku u emisiji CO2 u odnosu na automobil sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Simulacija putovanja takođe se može dobiti i u „Live“ režimu dok je vozač za volanom svog vozila, ili daljinskim putem, tako što će uneti adresu sa koje kreće i adresu gde će završiti put. U roku od nekoliko sekundi vlasnik će saznati performanse i potencijalnu uštedu koju nude modeli Jeep Renegade i Compass 4xe. Aplikacija Go 4xe LIVE je dizajnirana da pruži iscrpan pregled svetske elektrifikacije: u sekciji „Da li ste znali?“ korisnici mogu da nađu odgovore na najčešće postavljana pitanja iz sveta e-mobilnosti a mogu čak i da dobiju još informacija o glavnim funkcijama novih modela Jeep Renegade i Compass 4xe, uz opciju da rezervišu test vožnju i zatraže ponudu od svog željenog dilera. A što je još bolje: u sekciji „Eco-Advisor“, jednostavnim unosom svog poštanskog broja korisnici mogu da vide ekološke bonuse i državne podsticaje za kupce električnih automobila u svom regionu.

Nakon kupovine, iskustvo korisnika se nastavlja sa paketom Uconnect TM usluga koje je FCA razvio za brend Jeep, počevši od My Uconnect aplikacije. Drugim rečima, iskustvo kupovine Jeep 4xe modela nije samo posedovanje vozila, i dolazi sa celim kompletom alatki za uživanje u, upravljanje, i činjenje iskustva mobilnosti kompletnijim i većim užitkom.

Pametna povezanost unutar vozila – prilagođeno za korisnike i lako za korišćenje

Jeep Renegade i Compass 4xe su razvijeni da pruže najnapredniju tehnologiju i povezanost kako bi se zadovoljile potrebe njihovih sve zahtevnijih klijenata. Oni su opremljeni sa novim UconnectTM uslugama sa specifičnim funkcionalnostima za elektrifikovanu vožnju i naprednu povezanost unutar i van vozila (neke od njih su već aktivirane tokom kupovine) - My Assistant, My Car, My Remote, My Navigation i My eCharge.

Novi UconnectTM usluge omogućavaju pristup nizu funkcionalnosti putem različitih dodirnih tačaka, uključujući My Uconnect mobilnu aplikaciju, pametni sat, internet prezentaciju, dugmad na svetlu na plafonu i radio. One su dostupne od izlaska na tržište u svim paketima opreme u kombinaciji sa 8,4-inčnim sistemom za informacije i zabavu. Ove usluge se dele na osnovne, poput My Assistant koja se aktivira već tokom kupovine, i standardne pakete koji se mogu besplatno aktivirati od strane klijenta, uključujući My eCharge, My Car, My Remote i My Navigation (dostupno na modelima sa Uconnect 8,4-inčnim sistemom za navigaciju). My Assistant je sistem koji omogućava klijentu da stupi u kontaktu sa operativnim centrom radi traženja pomoći u hitnom slučaju, i da prima geolokacijsku podršku radi rešavanja bilo kakvih potreba za pomoći na putu. Klijent takođe prima mesečne izveštaje putem imejla kako bi proverio trenutni status automobila. My Car omogućava vozaču da prati stanje vozila, proverava važne informacije jednim pogledom, poput napunjenosti baterije, nivoa goriva, pritiska u gumama, i zakazanog servisiranja. My Remote se može koristiti za zakazivanje punjenja korišćenjem mobilne aplikacije u skladu sa najpristupačnijom tarufom ili željenim danima ili terminima, lociranje tačne pozicije vozila, zaključavanje i otključavanje vrata, paljenje svetala, programiranje klimatizacije, proveravanje ključnih parametara, poput zona brzine i vožnje, i dobijanje obaveštenja ukoliko se ona krše. My Navigation (dostupna samo za Uconnect 8,4-inčnom sistemu za navigaciju) se može koristiti za proveravanje uslova u saobraćaju, vremenskih uslova, i radara na putu. Takođe se može koristiti za pretragu lokacija od interesa i pregled stanica za punjenje koje se nalaze u blizini vozila na My Uconnect mobilnoj aplikaciji i Uconnect 8,4-inčnom sistemu za navigaciju, grafičkom identifikacijom onih do koji se može stići sa trenutnom napunjenošću baterije (Dynamic Range Mapping usluga). Na kraju, Send & Go funkcija se može koristiti za slanje odredišta na sistem za navigaciju u vozilu direktno sa pametnog telefona korišćenjem mobilne aplikacije. My eCharge za upravljanje stanicom za punjenje se može koristiti za brzo pronalaženje najbliže javne stanice za punjenje, proveru njene dostupnosti, započinjanje procesa punjenja, i plaćanje. Takođe se može koristiti za postavljanje i kontrolisanje privatnih wallbox uređaja. Paket usluga po zahtevu koji se može kupiti na My Uconnect internet portalu kompletira ponudu Uconnect usluga. Ove usluge uključuju My Wi-Fi, My Theft Assistance i My Fleet Manager pakete. My Wi-Fi je pravi hotspot za povezivanje na Internet do osam elektronskih uređaja u isto vreme. My Theft Assistance odmah obaveštava klijente da im je automobil možda ukraden. Čim policija potvrdi krađu, operativni centar će pružati podršku u vraćanju vozila. My Fleet Manager je kompletan i inovativan internet portal namenjen za upravljanje malim flotama, sa interfejsom koji je jednostavan i prilagođen za korisnike, i funkcijama punog daljinskog pristupa. Ali prednosti Uconnect™ usluga se ne završavaju uslugama povezanih sa posedovanjem vozila: kupci će imati ekskluzivne prednosti koje proističu iz partnerstava sa kompanijama koje su lideri u sektoru, poput promocija u vezi najnovijih Pay-As-You-Drive (plaćaj dok voziš) i Pay-How-You-Drive (plaćaj kako voziš) polisa osiguranja i telematskih podataka o vozilu. Ovo potvrđuje da su 4xe modeli Renegade i Compass povezaniji nego ikada ranije: one vode dijalog sa vozačom i unutar i van kabine, dozvoljavajući mu da podesi rutu za navigaciju unapred i da vozilo bude klimatizovano i pre nego što ga upali.

My Uconnect, pametne aplikacije za povezanost za sveobuhvatno 4xe iskustvo 4xe Jeep modeli su razvijeni da zadovolje različite potrebe klijenata i učine njihovo 4xe iskustvo jednostavnijim u svim situacijama kroz paket aplikacija koji dozvoljavaju kontrolu nad nekoliko funkcionalnosti automobila na komforan i daljinski način. Sa My Uconnect mobilnom aplikacijom, klijenti mogu da pristupe nizu usluga za lako i brzo upravljanje statusom korišćenja, održavanjem, navigacijom, punjenjem, i bilo kojim poteškoćama ili hitnim slučajevima – uključujući krađu. Na primer, korišćenjem My Navigation funkcije, vozači mogu da isplaniraju svoju rutu noć ranije i pošalju je na sistem svog 4xe modela Renegade ili Compass kako bi ih čekao ujutru, ili da odaberu željene termine ili dane za punjenje, u zavisnosti od najpristupačnijih cena struje, ili da traže ili plaćaju na stanicama za punjenje na bezgotovinski način.

Opcije za punjenje

Punjenje novih 4xe modela Renegade i Compass je prilagođeno za korisnike i jednostavno. Oba nude nesmetanu integraciju između pametnih telefona i novog Uconnect 8,4-inčnog ekrana osetljivog na dodir, za upravljanje punjenjem na osnovu određenih zahteva i stila života klijenata, i to direktno iz vozila ili daljinski putem aplikacije. Električnu jedinicu na zadnjoj osobini se pokreće baterija koja se može puniti ili dok vozite (putem „e-coasting“ režima, koji puni bateriju korišćenjem negativnog obrtnog momenta kočnice motora) ili putem utičnice: kod kuće, sa kućnom utičnicom, i obezbeđenim kablom, ili sa javnim mestom za punjenje, korišćenjem određenog kabla (Režim 3, standardni ili opcioni u zavisnosti od tržišta). Kako bi se optimizovalo vreme punjenja i ponudilo dodatno, zgodno kućno rešenje, dostupan je uređaj easyWallbox, koji je povezan na normalnu kućnu utičnicu i omogućava bezbedno punjenje. Ovaj sistem je razvijen od strane kompanije ENGIE EPS ekskluzivno za FCA i plasira ga Mopar u Evropi. To je jednostavno, pristupačno „uključi i radi“ rešenje kojim se može lako upravljati putem Bluetooth-a, omogućavajući punjenje 4xe modela Renegade ili Compass kod kuće sa snagom punjenja do 2,3 kW za manje od 5 sati (ovo vreme može varirati u zavisnosti od postojećeg električnog sistema), bez potrebe za bilo kakvom intervencijom obučenog osoblja. Štaviše, uređaj easyWallbox se može unaprediti na verziju od 7,4 kW, omogućavajući punjenje do kraja kod kuće za manje od dva sata (100 minuta).

Spremnost za novu eru e-Mobilnosti Plan kompanije FCA u njenoj posvećenosti sve održivijoj mobilnosti namerava da podstakne novo tumačenje i iskustvo koje miri očekivanja klijenata sa brigom za okolinu: e-Mobilnost kompanije FCA. FCA je skupila hrabrost i stvorila struktuirani, ekološki sistem koji je ekonomski konkurentan, udružujući partnere, proizvode, i međudisciplinarne usluge sa raznih tržišta, kako bi učinili živote klijenata koji odaberu električne i elektrifikovane automobile jednostavnijim.

Napredna tehnologija u službi elektrifikacije

Na osnovu svoje saradnje sa velikim partnerima, od kojih je svaki specijalista u svom sektoru, FCA je u prethodnim godinama bio fokusiran na dizajniranje i razvijanje niza elektrifikacionih tehnologija, uključujući hibridna vozila, plug-in hibride i potpuno električne baterije, sve sa ciljem smanjenja potrošnje i smanjenja emisija CO2. Ove tehnologije i motori su već izbačeni na tržište unutar FCA modela u raznim zemljama, dok proces elektrifikacije game sada stavlja u središte pažnje mnoge „modele napravljene u Evropi“, poput plug-in hibridnih modela Jeep Compass i Renegade 4xe.

Lako punjenje

Prelazak na održivu električnu i elektrifikovanu mobilnost pre svega zahteva razvoj mreže javnih i privatnih stanica za punjenje električnih i plug-in hibridnih vozila. U isto vreme, zahteva da se ponovo razmisli o proizvodnji i distribuciji struje. FCA razvija rešenja za ispunjavanje svakog uslova, počevši od mesta za punjenje: oko 3,600 stubova za punjenje su instalirani u dilerstvima širom Evrope i na parkinzima fabrika idu u ovom pravcu, kao i sporazumi sa kompanijama Enel X i ENGIE, vodećim igračima energetskom sektoru, kako bi se ponudio jednostavan i brz pristup javnim i kućnim mestima za punjenje, poput uređaja easyWallbox. Na osnovu još jednog partnerstva za kompanijom Digital Charging Solutions (DCS), klijenti izaberu 4xe model Jeep Renegade ili Compass će imati pristup „My easy Charge“, digitalnoj usluzi koja pruža pristup najvećoj javnoj mreži za puenje na svetu, kojom upravlja DCS. Sa namenskom aplikacijom i jednom karticom, ovo rešenje će nuditi pristup više od 130.000 stanica za punjenje u 21 evropskoj državi. Na kraju, sa kompanijama ENGIE EPS i Terna, FCA e-Mobilnost je razvio laboratorije za inovativne tehnologije, poput „Vehicle-to-Grid“ (V2G), sistema gde električno vozilo ima interakciju sa elektromrežom u svrhu vraćanja ili skladištenja energije.

Bliži pogled na povezanost, integraciju, bezbednost i još toga

Kao dopuna sistemu e-Mobilnosti koji je fokusiran na održivu električnu i elektrifikovanu mobilnost, FCA takođe radi na povezanosti, integraciji i bezbednosti u okviru tog sistema. Na osnovu saradnje i integracije sa različitim partnerima, koji su među najboljima u svojim sektorima, FCA će moći da ponudi rešenja svojim klijentima da uživaju u sve većem broju usluga mobilnosti, poput pristupa evropskoj javnoj mreži za punjenje baterija i sklapanje polisa osiguranja koja se tiču korišćenja vozila. CarCloud projekat koji je pokrenuo Leasys, ogranak za mobilnost FCA Banke, igra još jednu važnu ulogu u sistemu e-Mobilnosti. Ovo je prva usluga pretplate na vozilo, održivi model koji ne uključuje automobile u privatnom vlasništvu, koji daje prioritet slobodi kretanja: klijenti mogu da izaberu vozilo koje najviše odgovara njihovim potrebama u svakom trenutku bilo gde u Italiji kroz široku Leasys Mobility Store mrežu, time promovišući održivi stil života i sa ekonomske i sa ekološke perspektive.

