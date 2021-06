VELIKA GREŠKA KOJU VOZAČI PRAVE PRED PUTOVANJE: Ispravnost vozila nikako ne proveravajte pred polazak na more, ovo morate da znate

Put od dve hiljade kilometara i duže, naročito u inostranstvu zahteva temeljnu pripremu vozila. To se posebno odnosi na starije automobile, jer je kvar na hiljadu kilometara od kuće poslednje što nam treba.

Kako se bliži sezona odmora mnogi će se automobilom uputiti na izabrane destinacije. Stručnjaci iz Auto-moto saveza Srbije naglašavaju koliko je bitno proveriti svoje prevozno sredstvo pred bilo kakav duži put i to već 20 do 30 dana pred polazak na put.

Najmanja nepažnja može skupo da košta. Počela je sezona godišnjih odmora i vreme je putovanja.

foto: Ana Paunković

Jovica Mitić iz Auto-moto saveza Srbije rekao je za RTS, da veliki procenat vozača radi tehničku ispravnost vozila prvenstveno pred neka duga putovanja pošto se sada nalazimo u takvom periodu kada se kilometri mogu meriti na hiljade.

- Ono što bismo savetovali vozačima je da nikada ne servisiraju vozila neposredno pred put, to bi trebalo uraditi 20 ili 30 dana pred put, kako bi - ukoliko se pokaže neka neuspešnost u samom servisiranju, ukoliko zamena dela uzrokuje kvar na trećem delu - mogli imati dovoljno vremena da taj drugi nastali kvar otklone i na taj način smanje rizik i povećaju svoju bezbednost - rekao je Mitić.

foto: Kurir

Šta sve treba proveriti pred put

Prema njegovim rečima, normalno je da pre puta treba uraditi sve pripreme. Putovanje je bezbedno onda kada zadovoljite sve potrebne radnje da biste bezbedno i sigurno krenuli.

Pre samog putovanja, preporučuje da se uradi vizuelna kontrola - proveriti pneumatike, videti da li ima dovoljno rashladne tečnosti i ulja u motoru.

Takođe treba proveriti da li nam je rezervni točak ispravan, da li je dizalica ispravna, da li je tu ključ kojim možemo da odvijemo matice na točkovima.

Kada se kreće na duga putovanja, važno je da vozač bude odmoran.

Mitić kaže da odmor zahteva niz radnji u periodu pripreme putovanja, sam čin spavanja šest, sedam ili osam sati je vrlo važan, ali putovanje će biti bezbedno ako smo sve te radnje zadovoljili.

foto: Dragana Udovičić

Potrebno je napravili plan kojim ćemo se putem kretati, na kom ćemo graničnom prelazu prelaziti, na kojoj pumpi ćemo stati i sipati gorivo, gde ćemo praviti pauze, kada ćemo imati potrebe za pauzama, da li na početku ili na kraju putovanja.

- Sve su to neke stvari koje čovek mora da preduzme da bi posle sna od šest do osam sati koji kažu da je sasvim dovoljan, mogao da ima bezbedan put - ističe Mitić.

Kaže da ne možemo da prevarimo naš organizam. Na svaka dva sata treba napraviti pauzu od 15 minuta uz rekreaciju, osveženje uz napitke - kako bi se probudio organizam i kako bi za volanom bili koncentrisani i usredsređeni na vožnju.

Kada pravite pauze za odmor često se dešava da se auto na suncu zagreje, jedan od trikova za brzo rashlađivanje automobila možete videti ovde.

Već posle četvrtog i petog sata taj umor dolazi češće i brže i onda je vozaču potrebna češća pauza i češći odmor - na sat vremena - po 15 minuta.

- Ono što bih napomenuo je da su zadnjih sat vremena vožnje možda najkritičniji. Kada vozači ugledaju more i kada znaju da su već došli do cilja, onda se organizam opusti, pada koncentracija i dešavaju se greške i saobraćajne nezgode - napominje Mitić.

Kada se dugo čeka na naplatnim rampama ili je zbog udesa došlo do prekida, ljudi postaju nestrpljivi i žele da što pre krenu. To je sastavni deo putovanja i to zadržavanje na graničnom prelazu je takođe sastavni deo puta, pa ljudi moraju biti opušteni, ne smeju biti nervozni jer se saobraćajne nezode dešavaju neposredno posle takvih prekida, upozorava Mitić.

Čekate dva sata, želite da nadokandite vreme, vozite brže i mala nepažnja može da dovede do saobraćajne nezgode, kaže Mitić.

Govoreći o klimi u autu, objašnjava da bi vozači trebalo da provetravaju vozilo na 30 minuta, da uđe vazduh, jer može u suprotnom doći do uspavljivanja vozača.

Osvrćući se na to kako rashladiti automobil kada se ugreje, Mitić ukazuje da bi najpre trebalo otvoriti vrata i gepek.

Na temperaturi od 28 stepeni posle deset minuta temperatura se povećava u kabini na 35 stepeni, posle 30 minuta u kabini je 45 stepeni, a posle 90 minuta u kabini je 56 stepeni, naglasio je Mitić.

(Kurir.rs / RTS)